Salon de Munich 2023 - Volkswagen ID.GTI Concept : la future citadine électrique sportive

Des voitures électriques au positionnement « sportif », Volkswagen en propose déjà avec les SUV ID.4 et ID.5 en version GTX. Malgré un groupe motopropulseur produisant la généreuse puissance de 300 chevaux et un design rappelant franchement celui des productions GTI de la marque, ces modèles n’ont cependant rien d’amusant et de réellement plaisant à conduire au-delà de leur confort, de leur luxe et de leurs performances en ligne droite (qui n’égalent pas non plus les meilleurs engins électriques en la matière). Le constructeur allemand cherche-t-il à se racheter auprès des fans de certaines de ses productions sportives, toujours fort d’une solide réputation en la matière depuis la toute première Golf GTI de 1975 ? Il semblerait que oui, à la vue du concept-car découvert en avant-première près de Wolfsburg avant sa présentation officielle au salon de Munich 2023.

Car oui, cette petite auto à la silhouette trapue arbore bien le badge « GTI », peut-être plus aussi légendaire que sur la première Golf mais toujours tenu en haute estime par les amateurs de compactes thermiques sportives et confortables. Basée sur le concept-car ID.2 All observé par Caradisiac un peu plus tôt cette année, elle cache pourtant bien une mécanique électrique comme cette dernière. Pourquoi ne s’appelle donc pas « GTX » ? A demi-mot, les communicants de Volkswagen avouent que les prestations dynamiques des modèles électriques de Volkswagen arborant ces trois lettres, pas vraiment pensés comme de vraies sportives, n’étaient sans doute pas assez excitantes pour avoir droit au « I » au lieu du « X ». Réservées historiquement aux modèles compacts de Volkswagen, ces lettres « GTI » cadrent aussi bien mieux à un véhicule du format de ce concept-car ID.GTI (long de 4,1 mètres comme une grosse citadine).

Que cache l’ID.GTI sous son capot ? Malheureusement, Volkswagen refuse pour l’instant de nous donner le moindre détail à propos de sa puissance ou de ses performances. On sait juste que la voiture se base sur la plateforme MEB Entry, cette nouvelle variante de la MEB conçue pour les futurs petits modèles électriques du groupe Volkswagen (dont la citadine ID.2 à 25 000€ attendue pour 2025). Il s’agit d’une traction et Volkswagen promet un haut niveau de dynamisme grâce à la présence d’un blocage de différentiel sur le train avant, finement contrôlé de manière électronique par une centrale très puissante.

Chaussée de grosses roues de 20 pouces, l’ID.GTI garde le châssis de l’ID2 All mais avec des éléments de carrosserie bien plus agressifs. Son habitacle reprend la planche de bord minimaliste à deux gros écrans de l’ID2 All, mais dans un environnement nettement plus sportif avec des habillages inspirées de l’univers GTI thermique, d’étonnants sièges capables de produire des vibrations pour « stimuler le conducteur » (sic) mais aussi cinq places et un grand coffre de 490 litres. Notez que le concept-car exposé à Munich ne sera qu’une maquette dépourvue d’intérieur. Nous n’avons d’ailleurs voir cet habitacle qu’en images.

Une rivale de l’Alpine A290 en 2026

Volkswagen promet une ID.2 GTI de série en 2026 ou 2027, c’est-à-dire un ou deux ans après l’arrivée de l’ID.2 « normale » elle-même proche du concept-car ID2 All. Contrairement à cette dernière, le constructeur refuse de parler de prix pour l’instant mais sur le papier, la voiture a tout pour se mettre sur la route de la future Alpine A290 (variante sportive de l’imminente Renault 5 électrique). Espérons que ces deux machines développement plus que les 155 chevaux de l’Abarth 500e électrique proposée à partir de 36 900€, histoire de ne pas être ridicules dans un marché où la compacte MG4 X-Power de 435 chevaux s’affiche à seulement 40 490€. Et que ces nouvelles GTI électriques soient aussi savoureuses à piloter que les anciennes citadines sportives devenues hors de prix sur le marché de la collection !