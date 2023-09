EN BREF 435 chevaux 40 490€ 35 490€ bonus déduit 0 à 100 km/h en 3,8 secondes

C’est la voiture électrique qui fait peur à toute l’industrie automobile européenne. Lancée à la fin de l’année dernière chez nous, la MG4 se vend déjà plus que les Renault Mégane E-Tech et autres Volkswagen ID.3 sur le Vieux Continent dans la catégorie des compactes à zéro émission. Coûtant 10 000€ de moins que ses principales rivales à motorisation et équipement équivalents (elle démarre rappelons-le à 29 990€), elle joue dans une autre cour que les précédents modèles électriques de MG qui ne pouvaient compter que sur leur tarification vraiment serrée. La compacte de la marque anglaise -appartenant au géant chinois SAIC depuis le début du siècle- affiche en effet des qualités intrinsèques décentes à ces prix imbattables sans pour autant faire de miracle. Mais dans cette inédite variante XPower proposée à côté de la nouvelle MG4 Autonomie Etendue à batteries de 77 kWh, elle joue carrément les ultra-sportives et se permet de devenir la compacte la plus puissante de tout le marché !

dailymotion Essai vidéo - MG4 XPower (2023) : comment lui en demander plus à ce prix ?

Le nom XPower fait évidemment référence aux versions sportives des MG thermiques lancées au tout début du siècle avant la faillite de Rover et de sa marque sœur. Les amateurs de sportives bizarres et exotiques n’oublieront d’ailleurs probablement jamais la XPower SV, ce coupé tarabiscoté à moteur de Ford Mustang bricolé qui promettait des performances mirobolantes pour plus cher qu’une Porsche 911. Tout l’inverse de la MG4 XPower électrique donc, qui ne se distingue des variantes plus tranquilles que par quelques différences d’habillage sur les bas de caisse et ses jantes spécifiques de 18 pouces cachant des étriers de frein logés derrière de gros enjoliveurs orange. Elle attire tout de même un peu les regards (ou au moins la curiosité) dans cette teinte vert mat optionnelle à 650€.

L’intérieur fait l’effort de présenter des sièges à l’habillage un minimum sportif mais sinon, on se sent vraiment comme dans une MG4 classique avec une qualité de finition quelconque sans fausses notes monumentales, une présentation moderne, une interface numérique un peu lente et un équipement de série généreux. On retrouve aussi des places arrière agréables et un coffre correct avec ses 350 litres. Rien de bien radical à première vue, donc.

Il y a pourtant du lourd sous la carrosserie : sur le train arrière, un nouveau moteur électrique de 245 chevaux prend la place du bloc développant habituellement 204 chevaux sur la MG4 dans sa version à batteries de 64 kWh. Et on trouve désormais ce moteur de 204 chevaux en complément sur le train avant, avec une puissance cumulée de 435 chevaux pour 600 Nm et une transmission intégrale promettant des accélérations vertigineuses sur le papier : 3,8 secondes sur le 0 à 100 km/h comme une Audi RS 3 Performance de 407 chevaux (et un dixième plus vite qu’une Mercedes-AMG A45 S de 421 chevaux). Avec de nouvelles suspensions avant en aluminium, des freins plus gros (disques de 345 mm), un amortissement passif raffermi et de redoutables Michelin Pilot Sport 5, la MG4 XPower possède théoriquement de quoi coller une claque monumentale aux meilleures ultra-sportives compactes du marché.