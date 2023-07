MG 4 Autonomie Etendue et X-Power : des prix qui font encore mal

Avec son prix de base fixé à 29 990€ et un équipement déjà correct (et des batteries de 51 kWh), la MG4 coûte beaucoup moins cher que les autres compactes électriques du marché : la Renault Mégane E-Tech, par exemple, débute à 38 000€ avec des batteries plus petites et une dotation intérieure moins généreuse. Ce rapport prix-prestations est tout aussi impressionnant sur les deux nouvelles versions haut de gamme de la Chinoise, désormais disponibles en France : la MG4 Autonomie Etendue équipée d’inédites batteries de 77 kWh (autorisant une autonomie maximale de 520 km WLTP) et la MG4 X-Power, une sportive de 435 chevaux dotée des batteries de 64 kWh (avec 385 km d’autonomie WLTP).

Développant 245 chevaux au lieu de 204 chevaux pour le modèle mono-moteur à batteries de 64 kWh, la MG4 Autonomie Etendue s’affiche à 39 490€. Également dotée de batteries de 77 kWh, la Volkswagen ID.3 Pro S démarre elle à 46 990€ et sa cousine la Cupra Born se négocie à 46 500€ avec ces mêmes batteries. Quant à la Renault Mégane E-Tech, elle n’offre pas des batteries aussi grosses. Outre un toit contrasté noir, cette MG4 Autonomie Etendue possède aussi une capacité de charge rapide à 144 kW au lieu de 135 kW sur la version 64 kWh.

Une sportive X-Power à prix cassé

Avec une addition à 40 490€, la MG4 X-Power bimoteur de 435 chevaux coûte moins cher qu’une Tesla Model 3 de base et n’a aucune concurrente à ce niveau de puissance. La Model 3 Performance, encore plus puissante et performante sur le papier, démarre à 53 990€. Bref, ces deux nouvelles versions de la MG4 frappent une nouvelle fois très fort sur le plan tarifaire. Reste à voir si à ce niveau de prix, les clients ne seront pas tentés de mettre encore plus d’argent pour se reporter vers des marques à l’image meilleure. Attendons de voir ce qu’elles valent volant en main !