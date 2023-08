La MG4 déjà reine des compactes électriques en Europe !

Vous l’avez sans doute constaté dans la rue : on commence à voir beaucoup de MG4 chez nous. Et pour cause : la compacte électrique du constructeur chinois fonctionne très bien auprès de la clientèle française. Au 1er août dernier, elle s’était écoulée 8 656 unités depuis le début de l’année 2023. Pas mal du tout sachant que la Renault Mégane E-Tech s’est vendue à 10 486 unités sur la même période et que la Volkswagen ID.3 à seulement 2 947 unités.

Mais en Europe, le succès de cette MG4 est encore plus notable. D’après les spécialistes de Car Industry Analysis, la compacte chinoise s’est écoulée à 7 600 unités au mois de juin dernier sur l’ensemble du Vieux Continent. La même source référence 6 438 Volkswagen ID.3 vendues sur le mois et 5051 Renault Mégane E-Tech. La MG4 serait donc déjà devenue la compacte électrique la plus vendue du continent devant la Volkswagen ID.3, la Renault Mégane E-Tech et la Cupra Born. Pas mal pour une marque qui n’existait qu’au Royaume-Uni il y a seulement quelques années !

Loin derrière Tesla

Rappelons que ces compactes électriques restent tout de même à des années-lumière des électriques de Tesla en volumes de ventes. En juin 2023, il s’est écoulé près de 30 000 Model Y sur le Vieux Continent. Il s’est ainsi vendu quasiment quatre fois plus de ce gros SUV familial que de la plus vendues des compactes électriques. Mais MG fait déjà plus que bousculer les constructeurs européens sur leurs marchés domestiques.