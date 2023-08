Le marché automobile en grande forme en juillet

Traditionnellement, le mois de juillet marque le pas par rapport aux mois précédents. Celui de cette année ne déroge pas à la règle, mais il note une très nette progression par rapport à 2022. En effet, il s’est vendu 19,9 % voitures particulières en plus, pour un total de 128 946 unités (vs 105 547 en 2022).

Depuis le début de l’année, la tendance est positive avec + 15,8 % des ventes pour les voitures particulières et + 5,9 % pour les utilitaires.

En ce qui concerne les évolutions des motorisations, il semble que le diesel n’a pas totalement abdiqué. Si, globalement, il continue de baisser en passant de 16,8 à 10,4 % de part de marché sur les 7 premiers mois de l’année, certaines marques ont vu leur diesel prendre le chemin inverse au mois de juillet comme Skoda (+ 108 %), Seat (+ 73 %), Ford (+ 42 %), Cupra (+ 25 %), Volkswagen (+ 22 %) et BMW (+ 21 %).

De son côté, l’électrique gagne toujours du terrain avec 15,2 % des ventes depuis le début de l’année (contre 12,1 % sur la même période en 2022). C’est évidemment l’essence qui conserve la première marche du podium (37,9 % contre 37,7 %), et l’hybride se développe doucement (32,3 % contre 29,4 %).

Pour le seul mois de juillet, le groupe Stellantis continue de baisser (- 7 %), dont les marques Alfa Romeo (-28,1 %), Citroën (- 11,3 %), Fiat (- 9,2 %) et Peugeot (- 8,8 %) marquent le pas.

C’est exactement l’inverse pour les groupes Renault et Toyota qui enregistrent une forte hausse : respectivement + 29,3 % et + 12,8 %.

La Renault Clio creuse l’écart

Dans le détail, la Renault Clio V semble décidée à rester sur sa lancée et prend même de l’avance. Elle a séduit 55 803 acheteurs depuis le début de l’année contre 52 077 pour la Peugeot 208. Seulement, cette dernière vient de passer par la case restylage et compte bien reprendre la pole position. La Dacia Sandero ferme le podium avec 40 613 unités vendues, soit 4 % de part de marché. La Tesla Model Y est toujours la première électrique vendue en France (9e position et 19 372 exemplaires).