Les dix nouveaux SUV les plus attendus !

Alfa Romeo Junior – Le plus joueur !

Si Caradisiac a pu essayer la version électrique survoltée (Alfa Romeo Junior Veloce de 280 ch), ce n’est que cet automne que l’Alfa Romeo Junior arrivera en concession. Il est disponible en version « Elettrica » de 156 ch ou de 280 ch, mais aussi en version « Ibrida » avec un moteur 1.2 Puretech 48V de 136 ch. C’est cette dernière motorisation qui constitue l’entrée de gamme de ce SUV italien proposé à partir de 29 500 € (38 500 € hors bonus pour l’entrée de gamme électrique). Produit dans l’usine polonaise de Tychy ce modèle reprend la même base technique que le Jeep Avenger. D'allure dynamique, ce SUV avec la motorisation électrique la plus « véloce » affiche une belle maniabilité et des performances de haut niveau grâce à un châssis d’une remarquable efficacité. Mais revers de la médaille, le poids de l’ensemble obligera à passer souvent en station de recharge, surtout si l’on fait de l’autoroute (200 km d’autonomie maxi). Reste à voir ce que donnera ce modèle avec la motorisation thermique hybridée et avec le petit bloc électrique de 156 ch ?

Alpine A390 – Le plus sportif !

Si elle a été rebaptisée AmpR Medium, c’est bien la plateforme CMF/EV qui servira au futur SUV électrique d’Alpine. Ce modèle qui devrait se nomme Alpine A390 sera produit dans l’usine historique d’Alpine à Dieppe. Après la petite Alpine A290 (héritière de la R5 Alpine), c’est le deuxième modèle électrique que la marque au « A fléché » s’apprête à dévoiler. Pour Alpine qui doit sa renaissance à l’Alpine A110, le passage à l’électrique est acté et pour que la marque perdure l’apparition d’un SUV dans la gamme devrait permettre de doper la production et les ventes. Chez Alpine on veut que ce SUV se montre le plus agile possible (malgré un poids qui devrait être important) et ce modèle devrait être disponible au lancement en 2025 avec deux moteurs sur le train arrière et un moteur sur l’avant (quatre roues motrices). Il devrait disposer d’une batterie de forte capacité (90 kWh) pour une autonomie de plus de 600 km. Plus tard un modèle à propulsion viendra animer la gamme de ce SUV. Pour le style, il devrait être dynamique si l’on en croit le teaser que la marque a dévoilé en 2023.

Dacia Bigster – Le plus habitable !

Alors que le Dacia Duster 3 prend son envol, son grand frère Bigster est en période de mise au point et circule sur les routes avec de beaux camouflages. On devrait découvrir le modèle de série au moment du Mondial de l’automobile (du 14 au 20 octobre 2024) sur le stand Dacia. Il s’agit d’un gros Duster puisque par rapport à ce dernier qui mesure 4,34 m de long, le Dacia Bigster devrait afficher dans les 4,60 m. Cet accroissement de la taille bénéficiera au volume de coffre, mais aussi à l’habitabilité aux places arrière. Il ne devrait pas toutefois permettre à ce modèle de disposer de sept places comme on l’avait prévu au départ, la marque roumaine désirant laisser cette spécificité au break Dacia Jogger qui restera le seul sept places de Dacia. Pour les motorisations, ce modèle qui sera commercialisé à la mi-2025 disposera d’une offre plus moderne que celle du Duster (qui en bénéficiera plus tard). Ainsi on devrait trouver dans le compartiment moteur une version hybride de 140 ch remaniée qui se séparera du bloc thermique 1.6 pour adopter un bloc 1.8. Le Bigster aura droit également au nouveau 1.2 TCe 48V de 130 ch, qui sera également proposé en version GPL (avec sans doute différents niveaux de puissance). Enfin la version 4x4 avec le bloc 1.2 TCe de 130 ch devrait s’équiper d’un bloc électrique entraînant les roues arrière

DS 8 – Le plus haut de gamme !

Encore en l’état de prototype, le SUV ou crossover DS 8 poursuit ses essais de mise au point en étant toujours fortement camouflé. Il devrait être disponible à son lancement avec des motorisations 100 % électriques, mais il pourrait recevoir l’appoint pendant quelques années de motorisations hybrides afin de disposer d’une offre plus large et de doper par la même occasion ses ventes. Plus crossover que SUV, ce modèle devrait séduire les familles grâce à son empattement généreux synonyme d’une probable belle habitabilité. Avec son profil de faux coupé avec cette ligne de toit fuyante, le futur SUV DS 8 devrait afficher une ligne assez dynamique. Produit sur la base technique STLA Medium de Stellantis, le futur DS 8 devrait se servir des motorisations du nouveau Peugeot 3008.

Nissan Leaf – Le plus original !

La Nissan Leaf va se transformer et échanger sa carrosserie de berline pour celle d’un crossover. Ce changement d’importance va s’accompagner de profondes modifications techniques, car le futur SUV Nissan Leaf va utiliser de nombreuses pièces communes avec la Renault Mégane E-Tech Electric. Il s’agira de la plateforme CMF/EV (rebaptisée AmpR Medium), mais aussi des motorisations, tandis que les batteries seront produites par le fabricant chinois Envision qui dispose d’un partenariat avec Nissan sur le site de Sunderland en Angleterre. D’ailleurs le SUV Nissan Leaf sera toujours produit au sein de l’usine anglaise de Sunderland comme la précédente génération. Ce nouveau modèle pourrait s’inspirer pour son style du concept-car Chill-Out aux lignes douces présenté par Nissan en 2021, à moins que la marque n’opte finalement pour un design plus agressif.

Opel Frontera – Le plus familial !

S’il reprend le nom d’un modèle Opel des années quatre-vingt-dix, cet Opel Frontera est un tout nouveau modèle qui partage ses éléments mécaniques avec le nouveau Citroën C3 Aircross. Comme ce dernier, l’Opel Frontera est disponible en version électrique de 113 ch et avec des motorisations thermiques hybrides : 1.2 Puretech 48V de 100 et 136 ch. L’entrée de gamme thermique est proposée à partir de 24 500 € tandis que la version électrique s’affiche à 29 000 € (hors bonus). Ce modèle est disponible en version sept places uniquement avec les modèles disposant de moteur thermique. Remplaçant de l’Opel Crossland, cet Opel Frontera de 4,38 m de long s’intercale dans la gamme entre l’Opel Mokka et l’Opel Grandland. Son apparition en concession est prévue pour cet automne.

Renault 4 E -Tech Electric - Le plus rétro !

C’est au Mondial de Paris en 2022 que l’on a découvert le concept,-car Renault 4Ever Trophy qui préfigure le nouveau SUV Renault 4 E-Tech Electric dont la version de série sera dévoilée au prochain Mondial de Paris (du 14 au 20 octobre 2024) ! L’héritière de la Renault 4 sera exclusivement électrique et reprendra la plupart des éléments techniques (plateforme et motorisations électriques) de la nouvelle Renault 5 E -Tech Electric. À la différence de celle-ci qui est produite à Douai dans le Nord, le nouveau SUV R4 sera produit dans l’usine de Maubeuge (dans le Nord également) et se verra décliné dans une version utilitaire fourgonnette comme le fut la R4 des années soixante. Pour le moment les prototypes de ce nouveau SUV sur batteries effectuent des essais très camouflés, mais on peut s’apercevoir que la ligne du modèle ressemble beaucoup à celle du concept-car 4Ever Trophy.

Skoda Epiq – Le plus abordable !

Le constructeur tchèque investit massivement dans les modèles 100 % électriques. Il va dans un premier temps privilégier les SUV électriques et après les Skoda Enyaq et Skoda Enyaq Coupé d’une taille compacte, il va proposer un modèle d’entrée de gamme nommé Skoda Epiq. Ce SUV d’une longueur de 4,10 m devrait être proposé à un tarif attractif (pour un modèle électrique) aux alentours des 25 000 €. Afin de bien montrer sa différence avec le Skoda Kamiq qui reste le SUV citadin de la marque de Mladá Boleslav, il affichera le style « Modern Solid » qui sera décliné sur futurs modèles Skoda comme sur le futur SUV compact électrique Skoda Elroq que la marque devrait présenter au prochain Mondial de l’automobile. Pour le moment, ce Skoda Epiq n’est qu’un concept-car, mais le modèle de série est d’ores et déjà prévu pour 2025.

Toyota Urban SUV – Le plus autonome !

Il s’agit du pendant électrique du Toyota Yaris Cross. Le Toyota Urban SUV est un concept-car qui représente ce que sera le petit frère du Toyota bZ4X. Si le modèle de série peut ne pas se nommer bZ2X comme il était prévu au départ, il n’est pas sûr qu’il reprenne la dénomination Urban SUV du prototype. Le Toyota Urban SUV devrait être présenté dans sa version définitive à la fin de l’année pour une commercialisation en 2025. Futur rival du Peugeot E-2008, ce SUV Toyota qui affiche un gabarit de 4,30 m sera proposé en deux ou quatre roues motrices avec une batterie nickel-manganèse-cobalt (NMC) de 71,4 kWh lui permettant de disposer d’une autonomie de 500 km. En 2026, une batterie plus performante sera proposée avec jusqu’à 800 km d’autonomie.



Volkswagen ID. 2 X – Le plus populaire !

La marque de Wolfsburg veut revenir à ses fondamentaux et promouvoir la voiture du peuple. Afin de rendre populaire ses modèles électriques Volkswagen va créer une Volkswagen ID.2 qui sera l’héritière de la Volkswagen Polo, mais en tout électrique. Cette auto devrait être proposée en 2026 à moins de 25 000 €. Si elle affiche une belle allure de berline, elle se verra plus tard (2027 ?) déclinée en version SUV qui pourrait se nommer Volkswagen ID.2 X, car pour Volkswagen il n’est plus question de laisser le champ libre à Peugeot ou Renault dans le domaine des petits SUV électriques. Ce modèle reprenant la base technique MEB Entry de la Volkswagen ID.2 devrait se négocier à 29 000 € environ. En ce qui concerne son style, ce modèle pourrait puiser une partie de son inspiration auprès du concept-car Volkswagen ID.Life qui avait été présenté en 2021.