Volkswagen travaille sur le futur châssis de la Volkswagen ID.2 avec une ID.3 raccourcie.

Tous les constructeurs généralistes veulent proposer des citadines électriques polyvalentes. Certains en ont déjà, c’est le cas de Fiat avec la Fiat 500, Peugeot avec la E-208, Opel avec la Corsa Electric, Citroën avec la Ë-C3. Voilà pour Stellantis et Renault pour ne pas être en reste propose la R5 E-Tech Electric. Pour Volkswagen ce sera l’ID. 2 (à moins que le nom ne change lors du lancement) qui sera lancée en 2026.

Après avoir présenté deux concept-cars, la Volkswagen ID.2all et la Volkswagen ID. GTI (qui sera la plus sportive de la gamme), la marque mène des essais au Nürburgring avec un prototype qui n’est qu’un mulet de développement. Il s’agit d’une ID.3 raccourcie au niveau des portes arrière afin de simuler le gabarit de la future auto. Cette voiture d’essai sert à tester les composants et le futur châssis de la citadine.

Deux citadines électriques au programme de Volkswagen

La future Volkswagen ID.2 ne sera pas la seule citadine qui sera disponible dans la gamme électrique de la marque de Wolfsburg puisqu’une auto plus petite sera proposée à moins de 20 000 € (c’est pour le moment le tarif attractif qu’annonce VW). Pour ce modèle il conviendra de patienter jusqu’en 2027. Impossible de savoir le moment quelles seront les motorisations dévolues à l’ID.2, si ce n’est pour la GTI elle devrait disposer de plus de 200 ch et que cette « traction » bénéficiera d’un blocage de différentiel sur le train avant qui sera contrôlé de manière électronique.