Comparatif vidéo - Quelle est la meilleure citadine électrique ?

En l’espace de quelques années, les modèles électriques sont devenus incontournables et leurs parts de marché ne cessent de s’accroître. Ainsi, sur les dix premiers mois de 2022, ils représentent plus de 12 % des ventes avec une progression de 28 %. Soutenu par les différentes aides gouvernementales, encouragés par les restrictions de circulation et par l’interdiction des ventes du thermique en 2035, le nombre de modèles électriques continue de progresser, même si des problèmes d’infrastructures persistent. Aujourd’hui, la plupart des constructeurs ont entamé la bascule et la majorité d’entre eux en disposent dans leur gamme. Résultat : les véhicules électriques sont représentés dans la plupart des catégories allant des citadines aux grandes routières.

Toutefois, tous ces modèles suscitent les mêmes craintes concernant la recharge et l’autonomie. Néanmoins, même si cette énergie ne fait pas encore l’unanimité auprès des automobilistes, elle s’avère pertinente pour des citadines sachant que la moyenne des trajets journaliers se situe aux environs des 40 km. C’est donc logiquement dans cette catégorie que la concurrence est la plus intense. Pas évident pour les clients de faire leur choix. C’est justement en partant de ce constat que nous avons décidé de réunir tous les acteurs de ce segment. En l’absence de la Volkswagen e-Up, malheureusement indisponible, tous ont répondu présents.

Les 9 citadines électriques présentes lors de ce comparatif

Mais avant l’affrontement, petit point sur les ventes. Sur les dix premiers mois de l’année, les trois voitures électriques les plus écoulées en France sont des citadines, à savoir la Peugeot e-208, suivie de la Fiat 500e et de la Dacia Spring. La Tesla Model 3 et la Renault Twingo complètent ce Top 5.

Mais au-delà des chiffres qui peuvent s’expliquer par une plus grande capillarité du réseau, des offres promotionnelles ou des facilités d’approvisionnement, quelle est celle qui concentre selon nos critères toutes les qualités pour devenir la meilleure citadine ? Et justement nos critères, quels sont-ils ? Ils sont au nombre de cinq : les aspects pratiques, le budget, les qualités routières, l’équipement et l’autonomie. Alors quelle est celle qui remportera ce comparatif ?