Scoop – Renault 4 E-Tech : préparation intensive

Renault vient de dévoiler la nouvelle Renault 5 E-Tech Electric, une électrique dont les commandes se sont envolées dans les jours qui ont suivi sa présentation au Salon de Genève. Renault espère bien faire de même avec la Renault 4 E-Tech Electric qui va être présentée au Mondial de l’automobile en octobre pour un lancement commercial au printemps 2025. En vue de sa présentation prochaine, cette nouvelle électrique de Renault poursuit des essais intensifs du côté du cercle polaire arctique.

Comme la nouvelle Renault 5 E-Tech Electric, cette Renault 4 E-Tech Electric utilise la nouvelle plateforme électrique Renault dénommée AmpR Small qui est dédiée au segment B des citadines. Elle devrait disposer des motorisations de la Renault 5 avec trois niveaux de puissances : 95, 120 et 150 ch. Deux batteries devraient être disponibles au lancement, avec des puissances de 40 et 52 kWh et une autonomie théorique de 300 et 400 km. Cette auto qui sera un SUV citadin, pourrait être disponible plus tard avec deux moteurs et quatre roues motrices.

Sur les photos des prototypes qui se déplacent sur la neige de la Suède on reconnaît certains éléments de style typiques de la Renault 4 (remis au goût du jour par le concept-car 4ever) des années soixante comme ce hayon oblique, les petits feux arrière, le vitrage des vitres arrière composé de deux vitres séparées par un petit montant, le profil assez carré du véhicule… À l’instar de la Renault 5 E-Tech, le Losange continue de cultiver la fibre nostalgique de ses modèles mythiques qui font partie de l’histoire de la marque.

Bien entendu, la Renault 4 E-Tech Electrique sur le plan technique n’aura rien à voir avec son ancêtre même si elle est aussi pratique avec un large hayon qui s’ouvrira sur un beau volume de chargement. Une banquette coulissante pourrait faire partie de la dotation de cette nouvelle auto qui existera aussi en version fourgonnette. Pour ce qui est du « mobilier intérieur » on peut dire sans se tromper qu’il sera similaire à celui de la Renault R5 E-Tech Electric avec deux dalles numériques de 10 pouces chacune (seulement 7 pouces en entrée de gamme) pour l’instrumentation et le multimédia.