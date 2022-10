C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures. À l’image de Mini et Fiat, Renault fait renaître les anciennes gloires de leurs cendres. Après avoir levé le voile sur la R5, la firme au Losange s’attaque à une autre icône de son histoire : la 4L. Vendue à plus de 8 millions d’exemplaires en 60 ans de carrière, cette voiture à tout faire populaire reprendra du service en 2025 mais cette fois-ci sous la forme d’un SUV.

dailymotion Mondial de l'auto 2022 - Renault 4Ever Trophy : la future 4L sera un SUV

Si Renault a choisi l’appellation Trophy, autrement dit la version rallye-raid, pour ce premier concept de 4L, ce n’est pas un hasard. C’est avant tout pour appuyer sur le positionnement de sa prochaine citadine électrique. Longue de 4, 16 m, la future 4L aura l’apparence d’un SUV et se placera au-dessus de la R5 qui, elle, sera une pure citadine de moins de 4 mètres.

De l’aveu de Delphine De Andria, Directrice du programme citadines électriques Renault, c’en est donc fini pour les Twingo ZE et surtout la Zoe, voiture électrique la plus vendue par Renault. Les deux modèles termineront leur carrière quelques mois après les lancements respectifs de ces deux nouveautés. La proposition de Renault en matière de citadines sera donc très complète en 2025, avec deux modèles 100% électriques (R5 et R4), du thermique mais aussi de l’hybride avec le tandem Clio/Captur.

Le concept 4Ever Trophy exposé pour la première fois au public à l'occasion du Mondial de l’auto, donne quelques pistes de lecture sur le visage de future 4L. Gilles Vidal, le patron de style a souhaité conserver les principaux traits de caractère de la voiture originale que l’on retrouve sur la face avant, la silhouette (arrondie) et quelques détails comme la custode en trapèze à l’arrière, le hayon vertical et les feux arrière en forme de gélule.

Pour faire honneur à son appellation, le concept s’habille d’artifices façon 4x4 de l’extrême avec un capot composé d’une énorme prise d’air, des protections de carrosserie massives et une galerie supportant une roue de secours. Parmi les détails sympas, on notera la pelle et les plaques de désensablage sur le hayon ou encore les jantes façon voiture de rallye équipées d’un compresseur qui permet de gonfler ou dégonfler les roues pour jouer sur l’adhérence.

Ce show car, certes présenté bien en amont de sa présentation officielle, ne donne en revanche aucune information sur son aménagement intérieur. L’on sait simplement que Renault souhaite perpétuer la réputation de voiture à tout faire de la 4L avec du volume et de modularité. Pour cela, la Française s’appuiera sur la plateforme CMF-BEV qu’elle partagera avec la future Renault 5. Les deux citadines seront produites dans en France, dans le nord au sein du pôle « electricity » qui regroupe les sites de Douai, Maubeuge et Ruitz. Le showcar 4Ever est quant à lui équipé d’un moteur électrique à rotor bobiné de 140 ch (100 kW) alimenté par une batterie lithium-ion de 42 kW.