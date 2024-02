Renault R5 : découvrez tous les détails de la star de l'année - Vidéo en direct du salon de Genève 2024

C’est en 1973 en plein choc pétrolier qu’est apparue la Renault 5. Cette dernière a très rapidement trouvé son public et en 13 ans de carrière, elle s’est vendue à 3,5 millions.

Reconnaissable dès le premier coup d’œil, elle se caractérisait par des pare-chocs en plastique bruts, six couleurs vives, mais aussi certains détails comme ses phares lui donnant un regard très malicieux. La Supercinq lui a succédé, mais la R5, c’est aussi et surtout la Turbo, version la plus radicale de la citadine au losange avec une partie arrière très élargie et son 4 cylindres implanté en position centrale arrière de 160 ch transformant cette citadine en une propulsion et un monstre de la route. Au fil du temps, elle est devenu un modèle particulièrement recherché de la part des collectionneurs et s'est imposé comme une icone de Renault.

Mais il a fallu être patient et attendre 2021 pour que la R5 revienne sur le devant de la scène. Tout cela se passe quelques semaines après l’arrivée de Luca De Meo à la tête de Renault. Le nouveau grand patron qui apprend encore à connaitre sa société fait une visite au Technocentre de Guyancourt, qui regroupe le centre de design et de R&D du constructeur français afin de découvrir les projets en cours.

Durant cette journée, il s’arrête sur le projet d’une potentielle R5 et déclare que c’est ellequi va devenir le symbole de la "Renaulution". C’est ainsi qu’est né R5 Prototype. Après la révélation et vu l’engouement, il apparaît évident que le modèle de série doit être quasiment un copié-collé du concept. Alors bien évidemment, il y a des ajustements, mais on en reste très proche. Une vraie prouesse, car tout cela a été réalisé en tout juste trois ans.

Un concept sur la route aux relents du passé

Quand on découvre la version de série, il est indéniable que cette nouvelle R5 possède de nombreuses similitudes avec le modèle original, mais aussi avec certaines de ses descendantes directes. Un choix voulu et assumé par Gilles Vidal Directeur du design Renault & Ampere, qui ne voulait pas en faire un véhicule vintage.

Alors forcément, les points de ressemblance avec la première R5 sont nombreux. On peut citer par exemple les projecteurs avant partageant le même regard charmeur que les premiers. Et ces derniers en rajouteront encore avec une séquence d’accueil spécifique composée de clins d’œil de la voiture à l’approche de son propriétaire. Mais ce n’est pas tout, il y a également ce jonc de couleur rouge, qui ceinture tout le toit et qui rappelle la gouttière de la première R5.

À l’arrière, on remarque des points communs au niveau des feux verticaux comme ceux de la Super 5 et surtout les épaulements des ailes arrière, qui font immédiatement penser à ceux de la R5 Turbo.

Si la face avant est bien ornée du losange comme les autres modèles de la marque, ce n’est pas le cas de la poupe qui s’en dispense - une rareté chez Renault – puisqu’elle est seulement frappée du nom « Renault » et de l’appellation 5, ce qui est suffisant aux yeux des responsables de la marque au losange.

Enfin, il y a cette petite touche en plus : l’ancienne grille d’aération du moteur a été transformée en indicateur de charge en forme de 5. Facile à utiliser puisque chaque barre allumée correspond à 20% de charge de la batterie. Très pratique au quotidien puisque cela évite de télécharger une application ou même d’ouvrir la porte de la voiture.

Cette nouvelle R5 dotée de jantes 18 pouces de série sera commercialisée dans des couleurs très funs comme le jaune et le vert Pop, qui font clairement écho à la première génération. D’autres teintes plus classiques sont aussi au catalogue comme blanc nacré, noir étoilé ou bleu nocturne. Des peintures bicolores seront aussi disponibles.

Une présentation intérieure moderne avec des références au passé

Dans l’habitacle, les ressemblances avec la première R5 sont multiples et cela commence tout d’abord par l’instrumentation rectangulaire. Cette forme est toujours présente en 2024, même si la modernité s'est imposé avec l’introduction d’une instrumentation numérique mesurant entre 7 et 10 pouces suivant les finitions. Même configuration pour l’écran multimédia de 10 pouces aussi de série. D’autres similarités sont d'actualité à l’image de la partie droite de la planche de bord, du dessin de siège proche de celui de la turbo ou même du motif du pavillon. L’ensemble dégage indéniablement un important capital sympathie. La qualité des matériaux est dans la bonne moyenne de la catégorie malgré la présence de plastiques durs.

Mais ce n’est pas tout, car l’habitacle recèle de petites attentions qui sont le reflet de certaines personnalités ayant participé à la conception de l’auto. Ainsi, le sélecteur de vitesse reprend la forme d’un rouge à lèvres d’une illustre marque de maquillage tricolore utilisée par Paola Fabregat, la Directrice Projets Design Segment A/B. Comme la R5 est un modèle historique, Luca de Meo a souhaité un rappel à une spécialité française en voulant mettre au point un porte-baguette en accessoire. Celui-ci en osier tressé a été réalisé par un artisan qui travaille habituellement avec des maisons de luxe. Il peut aussi servir de porte-fleurs et devrait être vendu aux environs de 250 € selon nos sources.

La tradition, l’originalité, mais aussi l’innovation seront au rendez-vous avec la mise en place d’un système d’intelligence artificielle dénommée Reno, capable de répondre aux questions et aux commandes des utilisateurs, comme par exemple : « Hey Reno, programme une charge à 80 % pour demain 8h » ou « Hey Reno, comment puis-je optimiser mon autonomie ? »

Une vraie citadine !

En termes de mensurations, la R5 est une vraie voiture de ville avec une longueur de seulement 3,92 m de long - elle se situe entre la Twingo (plus courte de 30 cm) et la Clio (plus longue de 9 cm) - une largeur de 1,77 m et une hauteur de 1,50 m (ce qui est plus haut qu’une Clio et plus bas qu’une Twingo).

Avec des telles dimensions, mais un empattement relativement long de 2,54 m, la R5 propose une habitabilité arrière classique pour la catégorie avec de la place pour deux personnes. Le coffre dispose pour sa part d’un volume intéressant de 326 litres. Une bonne contenance, dommage que le seuil de chargement soit élevé et la marche intérieure importante.

Trois moteurs et 400 km d'autonomie.

Cette nouvelle R5 va inaugurer une plateforme dénommée AmpR Small dédiée au segment B à savoir celui des citadines. Elle héritera d’un moteur dérivé de celui de la Mégane E-Tech. Plus compact, il sera aussi disponible en trois niveaux de puissances (110, 90 et 70 kW soit l’équivalent de 150, 120 et 95 ch). Deux niveaux de batteries seront aussi au catalogue : 52 kWh et 40 kWh avec des autonomies respectives de 400 et 300 km. Le plus gros moteur sera associé logiquement à la grosse batterie tandis que les deux seront équipés de la plus petite batterie.

Pour ce qui est de la recharge, cette R5 acceptera du 11 kW en alternatif, et 80 ou 100 kW suivant les versions en courant continu. Elle recevra plus tard une fonction i-Pedal. Sur une borne AC 11 kW, la batterie de 52 kWh passera de 10% à 100% en 4h30 de charge. Il faudra une heure de moins pour celle de 40 kWh. En courant continu, il suffira de 30 minutes de charge pour passer de 15% à 80 % quel que soit le type de la batterie.

Des innovations pour la recharge

Tout cela reste du classique dans le monde de l’électrique, mais pour faire la différence, Renault a mis en place en partenariat avec Mobilize certains services inédits ou encore très rares. Ainsi, la R5 va proposer un chargeur bidirectionnel AC 11 kW permettant de bénéficier des fonctions V2L (vehicle-to-load) pour brancher un appareil sur la batterie de la voiture et V2G (vehicle-to-grid) pour réinjecter de l’électricité dans le réseau et réaliser des économies sur sa recharge. Renault annonce dans ce cas des économies pouvant atteindre 50% du prix de la recharge à domicile. Autre nouveauté, le plug & charge : plus besoin de carte pour effectuer le plein de la batterie. Votre R5 va être reconnue automatiquement par les bornes à la manière d’une Tesla. Ce service sera intégré au Chargepass, qui donne l’accès à 600 000 points de recharge en Europe dont 120 000 en France dont la souscription vous permettra d’avoir des prix de recharge chez Ionity 25% moins chers que ceux affichés chez le consortium.

Bien évidemment, les essais officiels n’ont pas encore eu lieu, mais Renault annonce que la R5 alliera les qualités d’une citadine avec un diamètre de braquage de seulement 10,3 m, mais aussi un vrai plaisir de conduite avec un centre de gravité bas, un poids inférieur à 1 500 kg et surtout la présence d’un train arrière multi-identique à celui de la Megane ou du Scénic. Cela s’accompagnera aussi d’un équipement très riche reprenant toutes les aides à la conduite du segment C telle que le régulateur de vitesse adaptatif ou la conduite semi-autonome de niveau 2.

Une gamme déjà définie et une dotation complète

Même si les prix ne sont pas encore établis, on connait dans les grandes lignes la gamme de cette nouvelle R5.

Au lancement de Renault 5 E-tech electric, deux finitions seront disponibles, avec la batterie 52 kWh : Techno et Iconic Cinq, première des finitions « Collection » à venir. L’entrée de gamme comprendra donc des jantes en alliage 18 pouces, de la dalle d’instrumentation 10 pouces, des réglages Multi-Sens, de la caméra de recul, du système multimédia OpenR Link avec Google intégré, du chargeur de smartphone par induction, de l’indicateur de charge lumineux sur le capot, de l’Active Driver Assist, de la carte d’accès et de démarrage mains libres, de la compatibilité smartphone sans fil Android Auto et Apple CarPlay, du frein à main électrique et de projecteurs 100 % LED à basculement automatique feux de croisement-feux de route.

La finition Iconic Five ajoutera la peinture bi-ton, les sièges et le volant chauffants (3 niveaux), le parking mains libres, les capteurs d’obstacle avant, arrière et latéraux, ainsi que de détails esthétiques spécifiques.

Afin de satisfaire les clients désirant une finition haut de gamme sans avoir besoin de l’autonomie maximale, ces deux finitions Techno et Iconic Cinq seront par la suite vendues avec la batterie 40 kWh. Par ailleurs, des finitions d’entrée de gamme plus accessibles feront leur apparition avec cette même batterie 40 kWh.

Enfin, dernière information : une future « Collection » Roland-Garros est prévue au programme.

Pour ce qui est des prix, Renault avait annoncé 25 000 €, mais il semble bien que ce tarif ne concerne pas la version de lancement forte de 150 ch et pourvue d’une batterie de 52 kWh, mais d’autres versions plus accessibles qui arriveront plus tard. Une chose est sûre, cette nouvelle R5 a coché toutes les bonnes cases pour rencontrer le succès. Séduisante, craquante, bien équipée, elle va devenir à coup sûr la coqueluche des beaux quartiers des grandes villes, mais pas que. L’engouement populaire risque d’être aussi immédiat. En attendant, la R5 a rendez-vous pour sa première sortie publique à l’occasion du salon de Genève qui ouvre ses portes aujourd’hui. La commercialisation interviendra à la rentrée prochaine.