Nissan Leaf 2025 : changement programmé !

En décembre 2019, la Nissan Leaf a perdu son titre de voiture électrique la plus vendue au monde. Même s’il s’agit d’un titre honorifique, la marque Nissan n’a sans doute pas apprécié que son modèle électrique vedette soit détrôné par la Tesla Model 3. Mais bien avant cette date « fatidique », le constructeur japonais avait imaginé transformer son auto pour lui donner plus d’attrait. Aujourd’hui, le modèle qui plaît est un véhicule haut sur roues, un SUV, les chiffres de vente le prouvent. C’est donc tout naturellement que Nissan s’est décidé à transformer sa future Nissan Leaf en un SUV compact. Et pour montrer quelle allure pourrait afficher cette nouvelle Nissan Leaf qui arrivera en 2025, le constructeur a dévoilé en 2021, le concept-car Nissan Chill-Out.

Ce changement de style va s’accompagner d’une importante modification technique. Avec la Nissan Leaf, le constructeur Nissan ne s’est jamais vraiment entendu avec Renault en ce qui concerne la voiture électrique. Les Nissan Leaf et Renault Zoé n’ont pratiquement pas d’éléments en commun, c’est également le cas pour les systèmes d’hybridation des voitures des deux marques. Mais les temps changent et dans un souci de rationalisation et par la même occasion d’économies, la Nissan Leaf va utiliser de nombreuses pièces communes avec la Renault Mégane E-Tech Electric. Cela commencera par la plateforme CMF/EV et cela devrait se poursuivre avec les motorisations. Quant aux batteries, ce sera le fabricant chinois Envision qui dispose d’un partenariat avec Nissan sur le site de Sunderland où est produite la Leaf, qui les fournira. Rappelons que de son côté, Renault a aussi noué un partenariat avec Envision pour son pôle ElectriCity de Douai dans le Nord. Cet échange de bons procédés électriques ne se limitera pas à la seule Leaf dans la gamme du constructeur japonais, puisque la future Nissan Micra électrique prévue aussi pour 2025, partagera un très grand nombre de pièces avec la nouvelle Renault 5 E-Tech Electric et sera même produite dans la même usine à Douai.

Si la nouvelle Nissan Leaf devient un SUV et qu’elle est toujours produite au sein de l’usine anglaise de Sunderland comme la précédente génération, reste à connaître le style de cette auto. Et depuis l’apparition du concept-car Chill-Out aux lignes bien lisses, un autre concept-car présenté l’an dernier au Japan Mobility Show de Tokyo a jeté le trouble. Il s’agit du concept-car Nissan Hyper Urban. Un modèle dont Nissan précise qu’il : « … présente le design et les caractéristiques technologiques des futures offres électriques Nissan… ». Là il n’est plus question de style tout en rondeurs, le Nissan Hyper Urban affiche des lignes saillantes, des lignes brisées, une vraie personnalité offrant un contraste total avec le concept-car Chill-Out. Bien entendu on imagine sans problème que la prochaine génération du Nissan Juke (qui a toujours été très original) puisse lui ressembler, mais comme il s’agit du design des futures offres électriques Nissan, pourquoi le futur SUV Nissan Leaf ne s’en inspirerait pas ? Il est fort probable que pour dynamiser un peu le style du Chill-Out qui peut paraître aseptisé, Nissan introduise certains éléments stylistiques du concept-car Hyper-Urban. Sans être aussi agressif, le futur SUV Nissan Leaf devrait afficher un mélange de style des deux concept-cars, mais quelle sera la proportion entre les deux, il est encore un peu trop tôt pour le savoir.

Le futur SUV Nissan Leaf en dix points

Troisième génération de Nissan Leaf

Devient SUV compact, cinq portes, cinq places

Présentation et lancement prévu en 2025

Production dans l’usine de Sunderland en Angleterre pour l’Europe

Longueur : 4,50 m environ

Plateforme CMF/EV

Motorisations empruntées à la Renault Mégane E-Tech Electric

Batteries Envision (entreprise chinoise en partenariat avec Nissan à Sunderland)

Fonction V2H permettant de fournir de l'électricité au domicile

Tarif : à partir de 39 000 €*

*Estimation