Toyota Urban SUV Concept : l’offensive électrique dans les starting-blocks

Il fait partie de l’offensive Toyota, et quelle offensive puisque la marque va déployer pas moins de six modèles fonctionnant uniquement aux watts d’ici à 2026. Pour le moment, il se nomme Urban SUV Concept et l’on peut supposer qu’il prenne le nom de bZ2X. Seulement, ce type d’appellation n’apparaît plus vraiment en vogue chez Toyota…

Dans tous les cas, il représente un modèle d’une grande importance pour le développement électrique en s’attaquant au segment B. D’une longueur de 4,30 m, il sera en quelque sorte le pendant électrique du C-HR. Non seulement, il s’en distingue par son mode de propulsion, mais aussi par son style. Beaucoup plus sage dans son traitement, il reprend toutefois tous les codes du SUV : capot horizontal, face avant verticale et arches de roue bien marquées notamment.

Deux batteries au choix

L’ensemble est assez classique, peut-être pour se laisser le maximum de chance de plaire au plus grand nombre. C’est aussi pour cela que Toyota proposera deux batteries aux futurs clients de son SUV. La première permettra un prix d’accès espérons-le raisonnable, tandis que la seconde privilégiera un plus grand rayon d’action pour augmenter sa polyvalence. En revanche, la marque ne communique aucune donnée sur les batteries. Le silence est également de mise concernant les moteurs, même si l’on sait qu’il sera disponible en deux versions : deux et quatre roues motrices.

Le mystère reste entier, ou presque, en ce qui concerne l’intérieur. Tout juste sait-on qu’il bénéficiera d’une banquette coulissante afin de privilégier l’espace à bord ou le volume du coffre.

La version définitive du Toyota Urban SUV Concept sera révélée à la fin du premier semestre 2024.