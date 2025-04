Grâce au " stupotest " le gouvernement veut empêcher la conduite sous stupéfiants

Trois mois après de décès Joana, jeune lycéenne de 15ans, dans l’accident de car scolaire de Châteaudun, en Eure et Loir provoqué par un chauffeur sous emprise de cannabis, le ministre des Transports Philippe Tabarot a présenté ce mercredi un plan pour le renforcement de la sécurité dans les transports scolaires. Baptisé « Joana », le plan de sécurité des transports routiers comporte 16 mesures, essentiellement axées autour de la lutte contre les stupéfiants au volant.

Multiplication des " contrôles inopinés "

Priorité est donnée au renforcement de la détection de conduite sous stupéfiants. Le gouvernement souhaite " imposer un minimum d'un dépistage aléatoire par an et par chauffeur pour détecter la consommation de substances ", explique Philippe Tabarot. Et de préciser que ces tests seront " opérés par les entreprises de transport plusieurs fois dans l'année de manière aléatoire. "

Une politique de dissuasion utile selon François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur. Et de rappeler que sur les " 29 317 contrôles effectués en février, 63 étaient positifs à l’alcool et 119 aux stupéfiants." Le dépistage sera également systématique " lors des visites médicales imposées tous les cinq ans pour le renouvellement du permis D ".

Installation d'un " stupotest " antidémarrage

Le ministre des transports a également annoncé, la mise en place d’ici quelques mois « de nouveaux véhicules de transport scolaire équipés d'un stupotest ". Basé sur le principe de l’éthylotest, le dispositif empêcherait le démarrage du bus en cas de contrôle positif. En cours de fiabilisation le système doit être capable de détecter le cannabis, la cocaïne, mais aussi la kétamine ou le protoxyde d’azote.

Renforcement des sanctions

Enfin, l'exécutif souhaite alourdir les peines et "renforcer les sanctions administratives en cas de comportement à risque." Tout conducteur fautif, " tomberait sous le coup d'un délit d’homicide routier (en débat à l'Assemblée nationale le 6 mai prochain NDLR) puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende ". Par ailleurs le plan prévoit de rehausser " les peines à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende" pour les délits de conduite sous l'influence d'alcool et après usage de stupéfiants. Enfin, la perte de points sera portée " à 9 en cas de condamnation pour conduite après usage de stupéfiant aggravée par un état alcoolique. "

Sensibilisation au port de la ceinture

Un autre point phare du plan " Joana " concerne le port de la ceinture de sécurité. Obligatoire, il n’est pas encore devenue un réflexe dans le bus. Pour la période 2019-2023 " les personnes non ceinturées représentaient 25 % des blessés dans les accidents de bus. C’est 42 % chez le 18-24 ans, 30 % pour les 14-17 ans et 19 % chez les 7-13 ans " déplore François-Noël Buffet. Une campagne de sensibilisation à l’égard des usagers sera menée pour bien faire comprendre l’importance de la ceinture. Le ministre des transports évoque même de futurs modèles " trois points " avec l'apposition d’une signalisation de sécurité au dos des sièges voire la mise en place d’un système sonore équivalent à ce qui se fait pour les voitures.

Le gouvernement veut également équiper les véhicules " de caméras pour prévenir la perte d'attention " du conducteur. Un numéro d'urgence devrait également être mis en place afin de signaler toute situation anormale à bord du bus.

La mise en œuvre de la plupart de ces mesures nécessite de faire évoluer le cadre réglementaire, et leur entrée en vigueur devrait s'étaler sur plusieurs années.