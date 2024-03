Mes points permis, une nouvelle plateforme pour connaître le nombre de points, et plus encore

Il s’appelle désormais mespointspermis et permet de consulter différentes informations concernant son permis de conduire. Depuis le 16 mars dernier, chaque titulaire du permis peut connaître l’historique de sa situation, c’est-à-dire la date et lieu de l’infraction commise qui a déclenché un retrait de point(s), la date et la restitution de point(s) et, en cas de participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la date et le nombre de points restitués.

Il est aussi possible de consulter le calendrier prévisionnel de récupération de ses points perdus. Cette date est donnée en l’absence de la commission d’une nouvelle infraction entre-temps.

À noter toutefois que la mise à jour des données de son permis s’effectue en moyenne trois mois après la commission de l’infraction ou deux mois après le paiement d’une amende. Une durée relativement longue qu’il convient de garder en mémoire.

Dans une prochaine évolution du système, il sera possible de connaître le relevé d’information restreint qui détaille la validité de vos droits par catégorie de permis et le relevé intégral qui donne accès à toutes les informations liées à votre permis de conduire.

L’automobiliste de plus en plus connecté

Pour accéder à votre compte, les démarches sont simples. Il suffit de se rendre sur le site mespoints.permisdeconduire.gouv.fr, de se connecter via France Connect et d’entrer le numéro de votre permis.

La dématérialisation des documents se développe de plus en plus. Le permis de conduire peut intégrer votre smartphone depuis février dernier. Ce sera au tour de la vignette d’assurance de disparaître du pare-brise à partir du 1er avril. Les forces de l’ordre pourront consulter si un véhicule est assuré via le fichier des véhicules assurés.