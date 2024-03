Skoda Epic (2025) : un SUV électrique à 25 000€ !

25 000€ semble devenir un prix de base « normal » chez les petites voitures électriques. Après la Citroën ë-C3 et la Renault 5 E-Tech, dont on attend toujours de connaître le prix dans le détail, d’autres citadines zéro émissions à ces tarifs arriveront d’ici quelques années avec notamment la Fiat Panda ou la Volkswagen ID.2.

Et on retrouvera des modèles électriques à ce niveau de prix chez d’autres constructeurs comme Skoda, qui compte bien profiter à fond des synergies techniques offertes au sein du groupe Volkswagen. La marque tchèque lève aujourd’hui le voile sur l’Epiq, un crossover urbain au nom prétentieux et aux lignes agréables qui existe pour l’instant sous la forme d’un concept-car. Sa version de série arrivera en 2025, promet Skoda, ce qui signifie qu’on le verra avant la version de série de la fameuse Volkswagen ID.2

A peine plus gros qu’une citadine

Ce petit SUV mesure 4,1 mètres de long et possède un coffre de 490 litres, un chiffre excellent au regard de sa taille. Il reposera sur la même plateforme MEB Entry que la future Volkswagen ID.2, son dérivé SUV et tous les prochains modèles électriques citadins du groupe allemand. On retrouvera aussi cette plateforme chez Cupra et peut-être même chez Audi. Reste à découvrir à quel point l’Epiq de série sera proche de ce concept-car quand il se dévoilera l’année prochaine sous sa forme définitive.