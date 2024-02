Ceci serait la toute nouvelle Fiat Panda (2024) !

Citroën vient de lancer sa fameuse ë-C3 électrique, promise à un grand succès grâce à son prix de base de 23 300€. Mais cette ë-C3 ne sera pas la seule citadine électrique du groupe Stellantis cette année. Chez Fiat, on prépare activement la sortie de la toute nouvelle Panda qui doit elle aussi jouer les modèles abordables.

D’après les journalistes d’AlVolante, cette nouvelle Panda est précisément l’auto que vous pouvez observer dans l’image de tête de l’article. Elle proviendrait du bureau européen des dépôts de brevet, un organisme dont les documents fuitent assez régulièrement. Il y a quelques semaines, d’ailleurs, c’est la Renault 5 E-Tech qui était victime d’une fuite similaire.

Electrique ou thermique

Comme sa cousine de la marque aux chevrons, cette nouvelle Panda laissera le choix entre une version 100% électrique et une déclinaison thermique (très probablement à hybridation légère). La logique voudrait qu’elle reprenne les mêmes batteries de 44 kWh que la Française dans sa version à zéro émission et qu’elle affiche une addition de départ très proche. Prévoyez ainsi un prix de base aux alentours des 23 000€. La version thermique devrait être présentée dans un second temps comme pour la Citroën.