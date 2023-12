Voici la Renault 5 définitive

Fin novembre, Renault diffusait des images de sa future R5 dans lesquelles on découvrait en détail les optiques avant, l’indicateur de charge sur le capot, mais aussi les feux arrière.

Désormais, c’est l’intégralité de l’auto que l’on observe. Sans trop de surprise, la version définitive se révèle très proche du concept. Son aspect trapu est préservé même si elle paraît moins sportive, une impression due à ses jantes d’un diamètre plus raisonnable. En revanche, elle conserve ses arches de roue et ses ailes marquées.

À l’avant, on remarque que la signature lumineuse carrée située dans le bouclier est de la partie. Seulement, ces deux éléments sont mieux intégrés afin de répondre aux exigences de crash test notamment.

De profil, on note la présence d’une trappe de chaque côté. S’agirait-il de différencier la recharge de la distribution de courant dans le réseau via le V2G ? Il est encore trop tôt pour le dire. Plus logique, elle adopte des rétroviseurs aux dimensions plus généreuses, de poignées de porte classiques à l’avant et dissimulées dans le montant à l’arrière. Par ailleurs, le liseré rouge qui débute au niveau du montant avant et qui ceinture le pavillon est maintenu.

À l’arrière, la partie basse est taillée pour accueillir la plaque d’immatriculation et la petite encoche pour ouvrir le hayon se situe en haut du bouclier. En revanche, le bandeau dans lequel sera inscrit le numéro 5 est pour le moment noir. La Renault 5 n’a pas encore révélé tous ses secrets puisque l’intérieur est encore inconnu.

La citadine électrique laissera le choix entre deux batteries (40 et 52 kWh) et reposera sur la plateforme AmpR Small qui est une évolution de l’actuelle CMF-EV. Son prix de base, avec la petite batterie, se situera aux alentours de 25 000 € et sa présentation officielle est prévue le 26 février prochain.

Cette R5 sera aussi déclinée dans une version « énervée » et griffée Alpine d’ici fin 2024. Cette sportive, dont le poids se limitera à 1 500 kg, reprendra très certainement le moteur de 220 ch de la Mégane E-Tech accompagné de l’accumulateur de 52 kWh. Si cette A290 ne se veut pas radicale, les ingénieurs d'Alpine promettent une auto amusante à conduire...