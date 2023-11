Alpine en dit un peu plus sur sa prochaine A290

Rendez-vous est pris aux Ulis en région parisienne, un lieu qui a connu le développement de la plupart des versions RS de la gamme Renault et qui se concentre sur Alpine. Au total, 200 salariés, dont 175 techniciens et ingénieurs, s’affairent pour concevoir les futurs produits. Le travail ne manque pas et du renfort est prévu : pas moins de sept modèles sont prévus dans la gamme d’ici à 2030.

Celle qui nous intéresse aujourd’hui est l’A290, la petite sportive qui devrait fouler nos routes en fin d’année prochaine. Hormis le fait qu’elle sera basée sur la plateforme de la future R5 (CMF-B EV), la marque reste volontairement timide à son sujet.

Toutefois, nous avons appris que son poids sera inférieur à 1 500 kg, qu’elle mesurera 3,99 m de long, pour une hauteur de 1,52 m. Quant aux voies, Alpine annonce 1,82 m, soit deux centimètres de plus que l’A110. Ce sont les seules informations que la marque nous accorde à ce jour, enfin presque.



On sait également que la firme travaille avec Michelin pour concevoir deux types de pneumatiques homologués et marqués Alpine. Ils adopteront tous deux un profil sportif, mais avec un mélange de gomme différent afin de mettre le curseur sur un grip élevé ou une moindre résistance au roulement.

Des butées de suspension hydrauliques sont également au programme afin d’apporter un confort supplémentaire sans compromis sur le comportement routier et notamment le maintien de la caisse.

Un train arrière "mobile"

Elle héritera du train arrière multibras de la R5 dont les réglages lui seront spécifiques. Son rôle sera de servir le pouvoir directionnel du train avant. Mais ce n'est pas tout, les ingénieurs en charge du projet se veulent rassurants en indiquant que l’A110 est en quelque sorte l’étalon des prochaines sportives. Ainsi, l’A290 sera relativement sensible au lever de pied. Voilà qui augure un plaisir de conduire certain et un caractère survireur que tout amateur de sportive à traction apprécie. En revanche, cette A290 ne s’adressera pas à ceux qui pratiquent des sorties sur circuit, elle se voudra utilisable au quotidien et sportive. Mais on peut supposer qu'une version S, plus puissante et plus affûtée, apparaisse un jour...



Côté freinage, le mystère reste encore entier pour le système arrière, mais disques et étriers à quatre pistons seront repris de l’A110 sur le train avant. Avec un poids de près de 400 kg de plus que l'A110, ce choix peut paraître étonnant. Seulement, l’A290 pourra compter sur le freinage régénératif de son moteur électrique et une répartition des masses plus équilibrée, avec un système adéquat à l’arrière. À noter également qu’elle n’atteindra pas la vitesse maximale de la berlinette, de 250 km/h minimum.

Sous le capot, elle abritera très certainement le moteur de la Mégane E-Tech avec 220 ch, et la capacité de la batterie devrait être légèrement supérieure à 50 kWh. À noter que ses modules proviendront du fabricant français Verkor, dont Renault est partenaire.

Cela fait près de quatre ans qu’Alpine planche sur le projet de l’A290. La version finale approche, mais le début d’année sera marqué par une nouvelle vague de mise au point notamment pour l’homologation avant le montage des derniers prototypes sur la chaîne de montage. Au total, environ 200 prototypes auront été nécessaires.