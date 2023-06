Quel avenir pour Alpine ? Suivez les annonces de Luca de Meo ce lundi à partir de 14 h

Fin de la présentation



Par rapport au communiqué diffusé ce matin, le complément d'information manque. Si l'on connaît le déploiement de la gamme avec près d'un nouveau modèle par an (nouvelle A110 et sa variante cabriolet, l'A310 à quatre places, le Crossover GT...), les données techniques sont encore minces. On apprend tout juste que la future plateforme APP profitera d'une architecture 800V, et pourra être modulée en longueur et en largeur.

Ce sont davantage les objectifs financiers qui ont été évoqués lors de cette conférence. Le débarquement d'Alpine aux États-Unis n'a pas été évoqué hormis pour préciser que "rien n'est signé".

Une franchise de sport

Alpine va lancer une franchise de sport regroupant les catégories GT4, l'endurance (WEC/Le Mans), le rallye. C'est surtout la Formule 1 qui est le moteur principal de cette franchise. 200 millions d'euros sont investis pour soutenir notamment les ambitions en Formule 1.

Une future A310 à quatre places

"L'A110 n'est pas vraiment connu pour ses équipements, mais son châssis est reconnu pour son agilité et sa légèreté. Malgré l'électrification, la future A110 offrira des sensations proches de l'actuelle. Nous avons donc décidé de créer l'APP (Alpine Performance Platform) de 800V. Il s'agit de la clé pour nos futurs modèles sportifs électriques."

Laurent Rossi souhaite "rectifier un regret de l'actuel A110 et ainsi créer un modèle 2+2 avec la future A310. La nouvelle plateforme peut être élargie afin de s'adapter à plusieurs types de véhicules." Ce modèle sera donc une sportive à deux portes, mais qui pourra accueillir jusqu'à quatre passagers.

"Alpine, c'est vraiment la course"

Alpine est engagée en endurance et en Formule 1. "Le but est de gagner une course le dimanche pour vendre le lundi". Le déploiement de la gamme, avec le Crossover GT notamment, va permettre de générer des bénéfices qui seront investis dans la compétition. L'objectif est également de réaliser une grande passerelle entre la compétition, qui reste l'ADN d'Alpine, et les futurs modèles de série.

Multiplier la valeur de la marque par dix



Un milliard d'euros de valeur en 2027, voici l'objectif de valorisation à atteindre. Laurent Rossi assure une bonne santé financière et un plan stratégique solide.

L'A110 continuera à être l'icône

L'Alpine A110 va cette année atteindre plus de 4 000 commandes, le carnet de commandes couvre environ sept mois. La marque compte capitaliser sur ce modèle pour la prochaine génération avec l'ajout d'une variante roadster.

Laurent Rossi prend la parole

Dès 2021 et le début d’Alpine, le but était de définir la marque comme un acteur de la compétition. Le but est de retranscrire la passion de la compétition. La moitié de l'équipe est dédiée à la compétition.

"Nous sommes une marque de spécialistes avec des clients qui cherchent la performance, mais aussi le confort."

Dieppe produit à son maximum

En France, l’A110 est la sportive la plus vendue en France. Dieppe produit les A110 "à son maximum". Les points de vente ont doublé pour atteindre 140 dans le monde. Alpine est valorisée à hauteur de 550 millions et vise un CA de 2 milliards d’euros en 2026.

De retour dans la course

Luca de Meo indique que Renault est de retour dans le jeu. "L’industrie automobile est davantage comme les Jeux Olympiques, c’est-à-dire qu’il y a les voitures électriques, les thermiques ou les autres formes de mobilité. Nous nous concentrons sur cinq équipes principales, chacune a ses propres missions et Alpine en fait partie."

Début de la conférence



Avec quelques petites minutes de retard, le Patron de Renault Group prend la parole.

C’est depuis le site d’Alpine Racing à Enstone, au Royaume-Uni, que la marque présentera son « Future Tour » à partir de 14 h. Les deux dirigeants détailleront leurs « objectifs à l’horizon 2030 et sa stratégie de développement pour les années à venir ».

Le programme s’annonce pour le moins riche avec pas moins de sept modèles au sein de la gamme d’ici 2030. Une nouvelle plateforme APP (Alpine Performance Platform) uniquement dédiée à la propulsion électrique, sera utilisée pour notamment pour le futur cabriolet basé sur la prochaine A110, et une nouvelle A310, un « coupé sport 4 places ».

En 2024, la citadine électrique A290 fera son apparition, suivie l’année suivante du Crossover GT (produit à Dieppe), puis de la remplaçante de l’A110, qui deviendra électrique, en 2026.

À ce jour, Alpine se félicite du succès de sa Berlinette puisque le carnet de commandes au niveau mondial atteint sept mois de ventes. Plus de 4 000 unités devraient trouver preneur en 2023.

Le département compétition n'est pas en reste puisque Renault Group et Alpine accueillent au capital d’Alpine Racing Ltd, Otro Capital, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments dans le cadre d'une prise de participation à hauteur de 24 %. Au total, 200 millions d'euros sont investis afin de soutenir la stratégie de croissance de la marque et ses ambitions en Formule 1. Alpine Racing Ltd est désormais valorisée à 900 millions d'euros.

C’est l’Amérique

Pour atteindre 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2030 et un équilibre financier en 2026, une gamme variée est indispensable. Surtout, il va falloir les vendre. Alpine va déployer une « phase d’expansion mondiale » à partir de 2027, dont un déploiement aux États-Unis via des partenariats avec RedBird et AutoNation.

Selon le patron d’Alpine, Laurent Rossi, la nouvelle gamme « servira de tremplin pour son expansion à l’international, en particulier aux États-Unis et en Asie, où les nouveaux modèles seront proposés à partir de 2027. L’idée est de passer d’un segment de niche à une marque complète et globale. En combinant le line-up et l’expansion géographique, Alpine vise une marge opérationnelle supérieure à 10 % en 2030, et ainsi assurer la pérennité certaine de son modèle économique ».

Rendez-vous à 14 h pour connaître en direct ce plan d'action inédit pour Alpine.