Alpine prévoit de devenir rentable en 2026

Actuellement, Alpine n’a dans son catalogue qu’un seul modèle, l’A110. Conçue pour les amateurs de sensations, notamment sur circuit, cette auto légère est pétrie de qualités. Seulement, les chaînes de montage tournent au ralenti à cause de ventes décevantes.

Pour continuer à subsister en tant que marque, la gamme doit s’élargir. Cela commencera par la version définitive du concept A290_β (2024), puis par le lancement d’un crossover (2025) ainsi que deux grands SUV (2027 et 2028). La remplaçante de l’A110 (totalement électrique) est également dans les tuyaux. Seulement, Lotus ne fait plus parti du projet comme prévu initialement. Enfin, la firme souhaite s’implanter aux États-Unis, un projet ambitieux qui s’annonce difficile.

Alpine profite de l’élan de la Formule 1 pour continuer d’investir puisque sa valeur est passée de 50 millions à 500 millions d’euros. Interrogé par nos confrères d’Automotive News Europe, le patron de la marque Laurent Rossi a indiqué que la marque continuerait à utiliser la course pour accroître sa visibilité : « Nous doublons la mise sur le sport automobile… Nous ferons des courses le dimanche et nous vendrons le lundi. La Formule 1 est regardée par un milliard de téléspectateurs et il n'y a que dix équipes. Ils ne peuvent pas échapper à la présence d'Alpine. »





Alpine bientôt en bourse ?

La firme prévoit surtout d’augmenter ses revenus de 40 % en moyenne par an entre 2023 et 2030, avec des objectifs intermédiaires de 2 milliards d’euros par an d’ici à 2026 et de 8 milliards d’euros d’ici à 2030. L’objectif est alors d’atteindre la rentabilité dans trois ans et une marge d’exploitation de plus de 10 % en 2030.

De son côté, Luca de Meo prévoit de vendre 150 000 unités par an d'ici 2030 (moins de 4 000 actuellement) et a déclaré qu’Alpine pourrait être « potentiellement » cotée en bourse à l’avenir. Alpine n’a alors d’autre choix que d’écouler beaucoup de ses futurs SUV…