Comment Alpine espère rentabiliser sa future voiture de sport électrique

Alpine ne commercialise actuellement qu’une voiture de sport thermique. Un modèle dont les qualités dynamiques ne font plus aucun doute depuis son lancement en 2018, mais ne permettant pas à la division sportive du groupe Renault de faire des bénéfices records avec ses faibles volumes de vente. Tout cela doit beaucoup changer dans les années à venir avec l’électrification de la marque : Alpine espère tout simplement vendre 150 000 voitures par an d’ici 2030 et se rapprocher de marques comme Porsche ! Pour arriver à un objectif aussi ambitieux, la marque prépare une vaste gamme de SUV électriques et espère pénétrer le marché américain. Elle a même prévu de devenir rentable dès l’année 2026, grâce à la commercialisation de sa citadine électrique A290 et au lancement de son premier SUV.

Il est nettement plus difficile de gagner de l’argent avec des modèles à plus petite échelle comme la remplaçante directe de l’A110 actuelle, attendue pour l’année 2026 elle aussi. Voilà pourquoi Alpine prévoyait initialement d’assurer le développement technique de la machine en commun avec Lotus, histoire de réduire au maximum les coûts de conception. Or, Alpine vient d’annoncer qu’elle assurera finalement toute seule le développement de cette voiture, se heurtant à des divergences avec les Anglais sur les modalités de cette collaboration. Alpine devra donc concevoir sa future A110 électrique toute seule, ce qui coûtera plus cher que de partager le projet avec Lotus (la marque sportive de Geely prévoyant elle aussi le développement d’une nouvelle voiture de sport électrique).

Une plateforme pour plusieurs modèles

Les dirigeants d’Alpine vont ainsi devoir trouver le moyen d’amortir le mieux possible les coûts de développement de la future voiture de sport. D’après les journalistes anglais d’Autocar qui ont pu s’entretenir avec le patron de Renault Luca de Meo à l’occasion de la présentation du SUV Rafale, il a été décidé de concevoir « plus d’un modèle » sur la base de la plateforme de cette future sportive électrique. Sachant que l’A110 actuelle est une berlinette à deux places, on pourrait imaginer une version à quatre places en plus et même pourquoi pas une berline sportive. Ou une déclinaison crossover pour toucher une clientèle de plus en plus friande des modèles surélevés ?

Rappelons que du côté des futurs SUV d’Alpine, le premier modèle (attendu pour 2025) reprendra la plateforme déjà utilisée par les Renault Mégane E-Tech et Nissan Ariya. Les autres, de dimensions supérieures, pourraient préférer s’appuyer sur une autre architecture. A ce sujet, Lauren Rossi ne fermait pas la porte à une collaboration possible (par exemple avec Lotus) pour récupérer une plateforme déjà existante. Si tout se passe bien pour Alpine, la marque doit générer huit milliards de revenus par an d’ici 2030. Un sacré projet pour la marque chère à Jean Rédélé !