Les futurs gros SUV d'Alpine basés sur les Lotus électriques ?

Dans quelques heures, vous pourrez retrouver l’essai de la toute nouvelle Alpine A110 R dans les colonnes de Caradisiac, confiée aux grosses mains expertes d’Alan Froli. Aux regrets des puristes de la marque chère à Jean Rédélé, l’A110 restera à jamais comme son dernier modèle routier équipé d’une motorisation 100% thermique. Dès l’année 2024, Alpine présentera une toute nouvelle sportive compacte électrique, puis un SUV familial compact reprenant des éléments de la Renault Mégane E-Tech et du Nissan Ariya, avec plus de puissance et une mise au point tournée vers le dynamisme.

Alpine doit aussi lancer deux SUV électriques d’un plus gros format d’ici la fin de la décennie. Et à ce propos, le patron de la marque Laurent Rossi a eu des mots intéressants en face des journalistes anglais d’Autocar. Le Français leur a expliqué chercher en-dehors du groupe Renault pour trouver la plateforme de ces deux futurs grands SUV. Et après le gros rapprochement entre Renault et Geely au sein de Horse, une collaboration paraîtrait tout ce qu’il y a de plus naturel entre Alpine et Lotus.

Alpine-Lotus, ça sonne bien ?

Comme au temps de la collaboration entre Renault et Lotus en Formule 1, les Français et les Anglais pourraient à nouveau travailler ensemble. Lotus, marque sous propriété de Geely, possède en effet une plateforme parfaitement compatible avec le cahier des charges d’Alpine grâce à son nouveau Eletre. Proposé entre 96 890€ et 152 090€, ce gros bébé de 5,1 mètres de long développe entre 603 et 905 chevaux selon la version. Le rappochement paraîtrait d'autant plus logique que Lotus et Alpine vont concevoir ensemble la remplaçante directe de l'A110 actuelle, qui sera elle aussi électrique. Pour Lotus comme pour Alpine en tout cas, l’idée d’un SUV de plus de cinq mètres de long et de deux tonnes paraît totalement folle quand on connaît l’histoire de ces deux marques. Mais dans le cadre de l’évolution du groupe Renault et du marché actuel, cela n’aurait plus rien de choquant…