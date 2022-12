L'Alpine A110 R enfin disponible à la commande, à 105 000€

Après la présentation officielle et les pré-commandes, voici venu le temps de l’ouverture des commandes pour la version extrême de l’Alpine A110. Après le modèle de base puis l’A110 S plus efficace sur circuit et la GT plus raffinée, la voiture de sport française se décline dans une variante « R » à la vocation ultime. La puissance moteur n’augmente pas par rapport aux S et GT, avec un chiffre de 300 chevaux. Mais elle gagne des kilos sur la balance grâce à des jantes en fibre de carbone et des panneaux de carrosserie du même matériau. A 1 082 kg, elle fait office de véritable poids plume sur le marché des sportives.

Comme annoncé à l’occasion du dernier mondial de l’automobile de Paris, cette Alpine A110 R coûtera 105 000€ en prix de base (incluant les fameuses jantes en fibre de carbone). Les plus fins collectionneurs pourront aussi opter pour la version Fernando Alonso, mise au point à l’époque où le double champion du monde espagnol comptait toujours dans les rangs de l’écurie de Formule 1 française (il vient de partir chez Aston Martin Racing en remplacement de Sebastian Vettel). Cette A110 S Fernando Alonso coûte 148 000€ et se limitera à 32 exemplaires seulement.

Et après, l’électrique

Après l’A110 R, Alpine passera pour rappel aux voitures électriques avec d’abord une citadine extrapolée de la prochaine Renault R5, puis un SUV compact et une toute nouvelle voiture de sport pour remplacer l’A110 thermique. Mais cette voiture de sport n’arrivera pas avant l’année 2026 au minimum.