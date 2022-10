Mondial de Paris 2022 - Alpine A110R : celle qu'on attendait ?

C’est dans les locaux très confidentiels d’Alpine en région parisienne, que la marque nous a donné rendez-vous, peu avant l’été. Hormis l’appellation R notifiée sur le carton d’invitation, peu d’indices nous laissent imaginer ce qui nous attend derrière ces portes closes. Mais le lieu de rendez-vous n’est pas anodin. C’est ici que se passe une partie du travail d’ingénierie que l’on retrouve, plus tard, sur les circuits de Formule 1. De quoi nous laisser imaginer que la jeune marque française nous a préparé une recette un peu plus épicée de son unique modèle de route. Après une rapide introduction, et après avoir signé un contrat sur le caractère hautement confidentiel de ce qui allait suivre, nous voilà en présence de l’Alpine A110 R, la version de la plus radicale de la petite dieppoise, et qui vient compléter la gamme, sans limite de temps ou de production. Miam.

La R, c’est donc la pistarde, la puriste de la gamme. Elle chapeaute toutes les autres versions en se montrant de loin la plus radicale. Une très généreuse utilisation de carbone, un aérodynamisme entièrement repensé, un intérieur plus radical et une teinte, le Bleu Racing Mat, qu’elle partage avec l’A522 de Formule 1. Dans l’espace compté du lieu de rencontre, entourée de pièces hautement techniques, cette version R en impose. Plus basse et élargie visuellement par les lois de l’aérodynamique, cette A110 semble tout droit enfuie d’un championnat de tourisme, une sorte de GT4 banalisée. Toujours est-il que cette version a été pensée pour ceux qui souhaitaient un usage plus intensif sur circuit… tout en pouvant s’y rendre par la route. Pour cela, un groupe d’ingénieurs se tient à notre disposition pour nous expliquer les améliorations techniques apportées à la déjà très efficace A110. Et cela démarre, bien évidemment, par l’allègement.

Dès le premier coup d’œil, cette A110 R « semble » plus légère. Et pour cause, le carbone est omniprésent et très voyant. Le très imposant capot avant donne du caractère à la face, mais permet également d’améliorer la vitesse de pointe et participe à l’optimisation aérodynamique. Les jantes ont été spécifiquement développées pour cette A110 R. Plus ouvragées à l’avant, elles offrent un meilleur refroidissement des freins. Celles de l’arrière, plus carénées, permettent de mieux maîtriser la traînée. La lunette arrière a également été remplacée par une grande pièce en fibre de carbone. Ces pièces, pensées, développées, et fabriquées par le spécialiste Duqueine impressionnent par leur légèreté une fois en mains. Les jantes, à elles seules, ont permis d’économiser plus de 12 kg. Au total, cette version R arrive à économiser 34 kg sur la balance par rapport à une A110S de même puissance. Une valeur qui peut paraître légère, mais le but est avant tout d’abaisser – encore plus – le centre de gravité.

L’autre axe de travail majeur fut l’optimisation de la partie aéro. Pour cela, l’Alpine A110 R a bénéficié d’un travail en soufflerie avec des outils aussi pointus que ceux utilisés en Formule 1. L’objectif, trouver un ratio optimal entre appui aérodynamique et traînée. En clair, assurer un maximum de dynamisme et d’adhérence dans le sinueux (y compris rapide), sans pour autant défavoriser les hautes vitesses. Fond plat, diffuseur repensé, élargi et allongé, flaps latéraux, bras de suspension carénés… L’A110 R hérite de ce qui se fait de mieux en la matière. À l’arrière, l’aileron est le même qu’utilisé sur l’A110 S. Mais il repose sur des mâts différents, il est moins incliné, avec un angle d’attaque plus faible.

Les améliorations ont également touché le châssis, abaissé de 10 mm pour l’occasion (par rapport à une A110 S). On peut également ensuite aller chercher 10 mm supplémentaires grâce à des amortisseurs configurables. Par ailleurs, ces derniers bénéficient d’un réglage hydraulique graduel (20 crans), permettant « d’ajuster la loi effort-vitesse en compression et détente » selon Alpine. Le roulis est d’autant plus maîtrisé grâce à une raideur augmentée des barres de 10 % à l’avant et 25 % à l’arrière. Côté pneumatique également, l’ A110 R se chausse sérieusement, avec des semi-slicks Michelin Pilot Sport Cup 2. Le système de freinage, confié à Brembo est assuré par des disques de 320 mm à l’avant comme à l’arrière. Ils disposent d’un système de refroidissement spécifiquement pensé pour cette R, avec des conduits d’air directement montés sur les bras supérieurs du train avant.

À bord, l’intérieur de l’A110 est préservé, rehaussé ici par des sièges Sabelt, eux aussi en carbone et offrant un maintien optimal. L’alcantara est bien évidemment de rigueur dans cet habitacle qui ne semble pas avoir tout sacrifié pour la performance. Pour le reste, on retrouve la mécanique classique de l’Alpine A110S, à savoir le 1.8 de 300 ch (ici le rapport poids puissance est porté à 3,6 kg/ch). Il développe toujours 340 Nm de couple dès 2 400 tr/min. En revanche, cette A110 R accélère plus fort avec un 0 à 100 km/h réalisé en 3,9 secondes et la vitesse de pointe a été débridée pour atteindre 285 km/h. Les équipes Alpine en ont profité pour nous faire entendre la sonorité de cette nouvelle version (qui bénéficie d’une ligne d’échappement spécifique à doubles parois pour préserver les autres pièces de la chaleur). Un son très typé Alpine, que l’on reconnaît effectivement plus rauque.

Cette Alpine pour les puristes et les pilotes amateurs débarque donc dans la gamme et fera ses premiers pas, en public, lors du Grand Prix du Japon ce week-end. Elle ne sera pas limitée ni dans le temps, ni en production. En revanche, elle ose désormais le tarif à six chiffres puisqu’elle est affichée à 105 000 € pour le marché français.