Mondial de Paris 2022 - Alpine A110 R Fernando Alonso, 148 000€ !

101 000€. Voilà le prix de la toute nouvelle Alpine A110 R, cette version extrême de la jolie sportive française. Avec son châssis radicalisé, ses suspensions réglables, sa carrosserie allégée et même ses jantes intégralement en fibre de carbone, elle joue désormais dans la cours de sportives comme la Porsche 718 Cayman GT4 (105 332€) ou, dans un tout autre genre, de la BMW M4 Coupé proposée à peine plus cher (107 650€). Elle joue les poids plume avec sa masse de seulement 1 082 kilos et son rapport poids/puissance à la pointe.

Mais l'édition spéciale Fernando Alonso de cette A110 R va encore plus loin au registre de l'exclusivité. Limitée à 32 exemplaires (comme les 32 victoires en Formule 1 dans la carrière du double champion du monde espagnol), elle coûtera pas moins de 148 000€. Oui, c'est plus cher que la Porsche 718 Cayman GT4 RS et son fabuleux flat-six de 911 GT3 (147 375€), même si la Française profite d'un malus écologique bien plus clément grâce à ses niveaux de grammage CO2 relativement faibles.

Une configuration spécifique

Alors, à quoi correspondent ces 47 000€ en plus ? Essentiellement à une configuration sur-mesure. L'A110 R Fernando Alonso est peinte en Bleu Racing Mat, la même couleur que celle de l'A522 conduite par le pilote espagnol lors des week-ends de course. Il a d'ailleurs personnellement contribué à personnaliser la voiture, avec une partie arrière noire brillante sur la poupe et des mâts d'aileron anodisé en noir. Il y a aussi des étriers de freins orange, référence aux couleurs de l'Espagnol, ainsi qu'un drapeau bleu orange jaune sur les custodes et même des signatures du pilote titulaire d'Alpine.

Les couleurs de Fernando Alonso se retrouvent également à l'intérieur (sangles de portes, moyeu du volant) avec là aussi des signatures (brodées sur les sièges) et le drapeau bleu orange jaune sur les portières. Il y a même sur le pare-soleil la devise du pilote : « there is more than one path to the top of the mountain » (« il existe plus d'un chemin pour arriver au sommet »). Et grâce à la suspension réglable de l'Alpine A110 R, les clients pourront retrouver les réglages préférés de Fernando Alonso sur le circuit de Barcelone qu'il a défini cet hiver pendant les essais d'intersaison de Formule 1. Notez à ce sujet que l'A110 R Fernando Alonso embarque des amortisseurs spéciaux et brevetés, permetttant des réglages plus rapides. Maintenant que Fernando Alonso a quitté Alpine pour Aston Martin en F1, aura-t-il droit aussi à une série spéciale à son nom sur les voitures de la marque anglaise ?