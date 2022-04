Essai - Porsche 718 Cayman GT4 RS (2022) : le cri de l'intérieur

EN BREF Version la plus extrême 6 cylindres - 500 ch 144 485 €

28 107 €. Voilà le montant minimum du malus français 2022 d'un Porsche 718 Cayman de 300 chevaux équipé de la boîte manuelle, proposé à partir de 59 692 € sans la moindre option. De quoi naturellement vous décourager un peu de craquer pour la « petite » Porsche, cette descendante du premier Boxster de 1996 qui tirera bientôt sa révérence au profit d'un modèle entièrement électrique. Quitte à payer autant de taxes dans une Porsche de sport, autant le faire en choisissant l'excellente 911 qui continue de dominer le marché des GT d'exception grâce à un pilotage passionnant et une polyvalence remarquable.

Cette petite Porsche, que certains taxaient volontiers de « voiture de coiffeur » par le passé au même titre que la Mercedes SLK ou l'Audi TT, a quand même bien musclé son jeu au cours des dernières années avec l'arrivée de versions de plus en plus radicales. Après les premiers Cayman GT4 et autres Boxster Spyder apparus en 2015, dotés d'un puissant flat-six atmosphérique de 385 chevaux, le Cayman actuel se décline désormais dans une version 718 GT4 à 103 267 € encore plus véloce et efficace : avec 420 chevaux extraits d'un bloc sans turbos extrapolé de celui de la 911 Carrera S, il incarne la pistarde par excellence grâce à des performances de très haut niveau, une boîte manuelle, un moteur chantant et une endurance colossale sur circuit. Un modèle de choix donc pour les habitués des track-days, qui échoue cependant à se montrer aussi inoubliable à piloter que les 911 des séries GT3 et GT3 RS : sur l'échelle des plaisirs porschistes, rien ne peut battre ces versions fortes d'un moteur ne ruptant qu'à 9 000 tours /minute, dont les montées en régime vous marquent à jamais une fois que l'avez entendu balayer la dernière partie du compte-tour. Moteur que l'on retrouve actuellement sous le capot de la 911 GT3 de type 992, une machine toujours capable de battre des records chronométriques sur circuit malgré sa puissance limitée (510 chevaux) par rapport aux supercars les plus lourdement armées sur le marché.

Le plus beau moteur de Porsche dans le plus petit modèle

Sur le papier, la petite Porsche Cayman possède pourtant un avantage technique par rapport à la 911 : sa meilleure répartition des masses grâce à son moteur installé en position centrale arrière, contrairement à sa grande sœur qui conserve son flat-six en porte-à-faux arrière. Voilà pourquoi les amateurs de la marque de Zuffenhausen ont sauté de joie lorsque Porsche a dévoilé le 718 Cayman GT4 RS juste avant Noël, le seul Cayman à s'équiper d'un vrai flat-six de 911 GT3. Car installer le plus beau moteur de la gamme dans la voiture la mieux calibrée pour la conduite sportive, ça débouche potentiellement sur la Porsche parfaite. Surtout que cette nouvelle 718 GT4 RS va beaucoup plus loin que les autres Cayman dans l'extrémisme : outre un bloc rigoureusement identique à celui de la 911 GT3, qui perd juste 10 chevaux à cause d'un échappement plus long dû à son positionnement différent, la bête s'équipe d'une boîte PDK de 911 GT3 RS de type 991 Phase 2 aux rapports raccourcis, de voies élargies, de suspensions aux jointures solides, d'un circuit de refroidissement des freins digne d'auto de compétition et d'un aérodynamisme à l'appui plus généreux.

En option, elle peut aller aussi loin que les 911 les plus radicales en matière d'allégement : le pack Weissach à 15 948 € ajoute un capot avant ainsi qu'un aileron arrière en carbone en plus d'un arceau intérieur en titane. Les obsédés de la chasse aux kilos pourront même opter pour des jantes en magnésium à 15 000 € et les freins-carbone à 7 980 €. De quoi rajouter, en plus d'un surcoût de 40 000 € par rapport au 718 Cayman GT4 « tout court », environ 40 000 € d'options dynamiques et flirter dangereusement avec le prix d'une 911 GT3. Tout pour battre enfin sa grande sœur au chrono après des décennies passées dans son ombre ? Même pas. Le 718 Cayman GT4 RS se propulse en ligne droite avec la même hargne (0 à 100 km/h en 3,4 secondes), mais il rend officiellement 9 secondes à la GT3 sur la Nordschleife à pneus semi-slick égaux. Pourquoi ? Principalement à cause de la largeur inférieure des gommes et de l'appui aérodynamique en retrait (100 kg à 200 km/h contre 385 à la 911 GT3), nous précise-t-on chez Porsche. Mince, la petite Porsche vient de rater sa tentative de coup d'État. Mais alors, à quoi ça sert de mettre autant d'argent dans un Cayman hors de prix et maquillé comme une voiture de course ?