EN BREF Nouvelles versions 252 ou 300 ch À partir de 59 500 €

C’est en décembre 2017 que l’Alpine A110 a ressuscité de ses cendres et depuis son lancement le coupé tricolore a retrouvé sa superbe d’antan avec des avis très positifs dans tous les pays mais également des chiffres de vente supérieurs à 10 000 exemplaires durant cette période. Un score réalisé majoritairement en France. L’année 2021 a même été excellente avec une progression des ventes de 70% due notamment au carton de la série limitée Légende. Désirant surfer sur cette vague et afin de séduire de nouveaux marchés, Alpine a revu pour 2022 la gamme de son coupé.

dailymotion Essai vidéo - Alpine A110 (2022) : l’âge de la maturité

Voilà donc maintenant un peu plus de 4 ans que la nouvelle génération d’A110 est sur nos routes et contrairement à beaucoup de marques, Alpine n’a pas jugé bon pour l’instant de restyler son coupé. Soyons honnêtes, l’A110 n’en a pas vraiment besoin. Ses lignes sont toujours aussi agréables et mélangent avec réussite les rappels au passé et la modernité avec notamment les quatre projecteurs, le capot parcouru de lignes de caisse très marquées, la virgule au niveau des portières ou le creux sous les feux arrière. Rien de nouveau de ce côté par conséquent.

On notera seulement que la version S peut recevoir en option un kit aérodynamique spécifique composé d’une lame et d’un aileron en carbone. Une grande première pour une Alpine. Il faudra toutefois débourser la modique somme de 5 400 €.

Dans l’habitacle, aucun changement majeur. La présentation générale est toujours aussi sympathique avec notamment une instrumentation 100 % numérique, qui donne la possibilité d’avoir deux affichages selon le mode choisi. Bon point concernant aussi le dessin de la console centrale particulièrement travaillé formant une sorte de vague sur laquelle sont positionnés notamment les trois boutons de commande (D, P, et R) de la boîte à double embrayage. En revanche, la réutilisation de certains commodos directement repris de certains modèles Renault tels que les commandes de climatisation est toujours regrettable et on aurait apprécié que l’écran multimédia soit agrandi. Finalement, il faudra se contenter de l’introduction de nouvelles fonctionnalités et d’affichage modernisé. Alpine aurait pu faire un effort sur la qualité des matériaux est aléatoire. Bonne sur le haut de la planche de bord mais basique sur la partie intérieure.

Sans surprise, aucune modification pour les aspects pratiques avec seulement deux petits coffres (100 litres à l’avant et 96 à l’arrière) et très peu de rangements dans l’habitacle, il faudra voyager léger.