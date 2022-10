Lotus Electre, un SUV électrique pour foudroyer Porsche

Tout le monde connaît la fameuse maxime du fondateur de Lotus Colin Chapman, « light is right » (qu'on pourrait traduire par « le poids c'est l'ennemi »). Se retournerait-il dans sa tombe s'il apprenait que le nouveau Lotus Electre pèse plus de deux tonnes sur la balance ? Ou peut-être admettrait-il que dans le monde actuel, même Ferrari propose des SUV et les marques les plus exclusives du marché se convertissent toutes à l'électrique.

D'où l'arrivée de ce nouveau SUV anglais long de 5,1 mètres (soit quelques millimètres de moins qu'un gigantesque BMW XM), équipé de monstrueuses batteries d'une capacité de 112 kWh. Il s'agit d'un nouveau rival des modèles les plus puissants et performants du marché, même si les références actuelles possèdent toujours un moteur thermique (Ferrari Purosangue, Lamborghini Urus, Aston Martin DBX 707, Porsche Cayenne, Maserati Levante...). Ressemble-t-il à une vraie Lotus ? Les puristes objecteront. Mais ce gros bébé au design assez générique possède sous le capot des arguments pour convaincre.

De 603 à 905 chevaux

Dans sa version de base, le Lotus Electre revendique déjà 603 chevaux (et 710 Nm de couple) grâce à ses deux moteurs électriques installés sur chaque train. Malgré les plus de deux tonnes sur la balance, le 0 à 100 km/h s'expédie en 4,5 secondes alors que la vitesse de pointe atteint 258 km/h. Vous trouvez ça trop lent ? La version Electre R pousse la puissance maximale à 905 chevaux pour 985 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h s'exécute alors en 2,95 secondes et la vitesse de pointe grimpe à 265 km/h. L'autonomie maximale atteint 600 kilomètres (WLTP) pour le moteur de 603 chevaux mains tombe à 490 km pour la version de 905 chevaux.

De 96 890€ à 152 090€

Capable de repasser de 10 à 80% de charge batterie en 20 minutes en courant continu, l'Electre se négociera à partir de 96 890€ dans sa version de base. Déjà bien équipée, cette version de base sera complétée par l'Electre S à 122 090€, mécaniquement identique mais plus généreuse dans sa dotation intérieure. Quant à l'Electre R de 905 chevaux, il coûtera 152 090€. Compte tenu des performances, le prix paraît « raisonnable » lorsqu'on le compare à celui d'une Porsche Taycan, facturé à 193 061€ dans sa version Turbo S (ou même 194 021€ avec la carrosserie Sport Turismo).

Le Tesla Model X Plaid de 1020 chevaux est à peine moins cher à 141 990€, même s'il revendique des accélérations encore plus vertigineuses que l'Electre R (0 à 100 km/h en 2,6 secondes). Bardé de technologie, fabriqué en Chine chez Geely et livré dès l'été 2023, cet Electre R parviendra-t-il à piquer des clients à Porsche ou Aston Martin avec cette approche ? Reste à essayer l'engin pour voir s'il parvient à honorer son blason, connu pour les sensations de pilotage des autos qu'il orne.