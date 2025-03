Lancée en 2021, la Lotus Emira devait être le tout dernier modèle de la marque à utiliser une motorisation thermique avant le basculement définitif vers la technologie électrique. Sauf que depuis ce temps, les plans de Lotus ont un peu changé en raison des chiffres de ventes décevants de son SUV Eletre et de sa grosse berline Emeya, toutes deux dotées d’un groupe motopropulseur dépourvu de système à énergie fossile.

Alors que les gros modèles de Lotus auront finalement droit à des versions à prolongateur d’autonomie combinant grosses batteries et moteur thermique, la sportive Emira fait évoluer sa gamme d’une drôle de façon.

La remplaçante spirituelle de l’Evora augmente en effet la puissance de sa version essence à quatre cylindres turbo 2,0 litres (moteur d’origine Mercedes-AMG), avec désormais 406 chevaux en pointe pour 480 Nm de couple (au lieu de 360 ch et 430 Nm). Appelée « Turbo SE » en référence à certains modèles du passé comme l’Esprit SE, cette Emira dotée d’une boîte automatique à double embrayage à 8 vitesses développe exactement la même puissance que sa version V6 3,5 litres compressé (d’origine Toyota), revendiquant 406 chevaux pour 420 Nm de couple.

Laquelle est la meilleure ?

Abattant le 0 à 100 km/h en 4,0 secondes et atteignant 291 km/h, l’Emira Turbo SE est disponible à partir de 111 190€. Réalisant le même exercice en 4,3 secondes (avec une boîte manuelle à six vitesses ou une transmission automatisée à six vitesses en option), l’Emira V6 se « contente » de 290 km/h en vitesse de pointe et s’affiche 114 190€.

Les deux versions devront régler le malus écologique maximal français de 70 000€, même si la version Turbo SE consomme moins en conduite normale (avec 208 g/km de CO2 contre 258 g/km pour la V6). Les deux variantes revendiquent des performances vraiment très proches, même si on imagine que la V6 devrait rester plus intéressante à conduire avec sa mécanique davantage tournée vers la tradition.