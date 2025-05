Une casse surréaliste à Dubai pour réparer des supercars à prix malin ?

En France et ailleurs, les casses automobile comprennent généralement les voitures les plus diffusées sur le marché local. Et d'après vous, que se passe-t-il quand les structures en question se trouvent dans une zone connue pour ses supercars les plus folles ? Voyez plutôt dans la vidéo qui suit.

L'entreprise des assurances destinées aux voitures de collection Hagerty publie sur Youtube des séquences fascinantes. Le reportage immortalise en effet deux casses automobile aux véhicules hors du commun. Sur les étagères, se cumulent des Aston Martin, Ferrari, Corvette, Bentley, Porsche et américaines à ranger dans la catégorie muscle car. Détail amusant : un SUV Lotus Eletre fait aussi partie du lot.

La casse la plus exclusive du monde

En voix off, le présentateur de la vidéo et photographe originaire de Los Angeles Larry Chen va droit au but pour le premier lieu visité: "il s'agit de la casse automobile la plus exclusive au monde". Toutes les pièces, des panneaux de carrosserie au système de freinage carbone céramique en passant par les moteurs, sont disponibles pour des autos frôlant parfois dans les concessions avec des options le million d'euros. De quoi reconstruire un véhicule d'exception en faisant des économies même si les dernières innovations et technologies promettent quelques heures de gestion des bugs électroniques. Pour visionner tout ça, cliquez sur lecture.