Lotus Eletre : SUV is right

Lotus poursuit la construction de sa nouvelle gamme. Quelques mois seulement après l'Emira, qui remplace les Elise, Exige et Evora, la firme britannique présente l'Eletre. Et là, on est dans un tout autre registre : oubliez la petite sportive, place au SUV !

Lotus se lance à son tour à l'assaut de ce juteux marché, avec toutefois un sacré parti pris : l'Eletre est 100 % électrique. Entre les batteries et la taille imposante de l'engin (long de 5,10 mètres), on est loin du "light is right" cher à Colin Chapman, fondateur de Lotus. Mais la marque, qui veut clairement sortir de sa niche historique des petites sportives, répond à deux tendances du moment.

Avec ses lignes anguleuses, l'Eletre fait penser au Lamborghini Urus, une impression renforcée par une couleur de présentation semblable. Difficile de reconnaître un produit Lotus, mais il est vrai que c'est le premier modèle du genre de la marque, qui est en pleine évolution de son design. Une partie de l'éclairage avant est caché au niveau des prises d'air. À l'arrière, il en est de même, avec juste un bandeau visible. La poupe est massive, avec un vitrage latéral qui s'arrête rapidement.

À l’intérieur, pas question de garder un semblant de tradition comme peuvent le faire des labels comme Bentley ou Rolls. Lotus est pleinement tourné vers l'avenir avec une présentation qui fait penser à Tesla. Il y a ainsi en guise de console centrale un immense écran 15,1 pouces. Il reste une petite instrumentation face au conducteur.

L'Eletre mise sur une ambiance sportive avec des sièges baquets. Le modèle est même présenté dans une configuration quatre places, avec deux sièges enveloppants à l'arrière séparés par une large console, qui intègre des accoudoirs et un écran. Une banquette trois places sera proposée.

Comme on l'a dit au début du sujet, l'Eletre est donc 100 % électrique. Il y a deux moteurs, un sur chaque essieu, avec une puissance cumulée de 600 ch. La vitesse maxi est de 260 km/h et il faut moins de 3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Lotus annonce une batterie de plus de 100 kWh. Il promet une autonomie de 600 km.

L'Eletre sera produit en Chine.