Présentation vidéo - BMW XM : l'intriguant SUV d'exception

Les visiteurs du BMW Passion Tour 2022 au Circuit Paul Ricard n'avaient d'yeux que pour lui. Il faut dire que pour manquer ce monstre de 5,11 mètres de long et de deux mètres de large, il fallait le faire exprès. Surtout dans la teinte du modèle de pré-série exposé dans le paddock du grand circuit provençal, fort d'une finition bi-ton bleu et or.

Basé sur la plateforme CLAR équipant actuellement tous les gros modèles thermiques de BMW (mais aussi la i4 électrique), le XM se présente comme le second modèle entièrement conçu par le département Motorsport de BMW. La seule fois où BMW M s'était occupé en intégralité du développement d'une voiture, c'était en 1978 avec la supercar M1 rivale des meilleures Ferrari et Lamborghini de l'époque. Autant dire que le contraste est de taille avec le physique pachydermique de ce SUV à peine moins long qu'un X7 (plus gros qu'un Porsche Cayenne ou même un Land Rover Range Rover).

Pas sûr que son design fasse l'unanimité avec ses détails ostentatoires (haricots géants dorés et éclairés, grosses baguettes de la même finition courant sur toute la carrosserie), ses optiques à double étage et ses courbes taillées à la serpe. On vous laisse juger de l'ensemble mais au vu des derniers chiffres de vente de la marque à l'hélice dans le monde et du succès de ses récentes nouveautés au style déjà controversé, on imagine que la clientèle risque d'adorer.

Un habitacle ultra-luxueux

Comme l'extérieur, l'habitacle multiplie les détails intrigants et excentriques (surtout avec la combinaison bleue et cuivre de cet exemplaire de pré-série). Mention spéciale pour le pavillon de toit sculpté et éclairé, un élément qui ne choquerait pas à l'intérieur d'une Rolls-Royce. La planche de bord rappelle un peu celle du iX 100% électrique avec sa grande dalle numérique (écrans de 12,3 pouces à gauche et de 14,9 pouces à droite), mais l'ambiance se veut plus sportive avec des sièges enveloppants et une ergonomie moins épurée.

A l'arrière, on se sent dans une limousine futuriste. La banquette façon canapé, au moelleux extraordinaire, rappelle elle aussi celle du iX. Les passagers pourront même caler un petit coussin derrière le dos (en option) et l'habitabilité excelle. Pas étonnant avec de telles dimensions extérieures, à vrai dire. La qualité des matériaux et des cuirs se rapproche assez franchement du standing de chez Bentley ou Rolls-Royce, même si d'horribles plastiques durs viennent casser l'ambiance (console arrière, montants de portières). Les communicants de BMW nous assurent qu'il s'agit de points spécifiques à cet exemplaire de pré-série, qui sera d'ailleurs détruit peu après l'évènement. « La version de série définitive évitera bien sûr ces détails et affichera une bien meilleure qualité à ces endroits », nous précise-t-on. Côté technologie, on trouve naturellement le meilleur des aides à la conduite et autres raffinements dernier cri, de la connectivité 5G jusqu'à un étonnant système de reconnaissance des zones de dépassement interdit.

Une mécanique colossale

Pour l'instant, le XM se contente d'un unique groupe motopropulseur de 653 chevaux composé d'un V8 bi-turbo de 4,4 litres de 489 chevaux associé à un moteur électrique de 197 chevaux. Ce dernier s'alimente en électricité via des batteries d'une capacité de 25,7 kWh, permettant de rouler sans bruit -mais avec la musique de Hans Zimmer- jusqu'à 88 kilomètres et 140 km/h. De quoi porter la masse à vide à 2 710 kg et le PTAC (poids total autorisé en charge) à 3 300 kg. On n'est plus qu'à deux quintaux du permis poids lourd !

175 000€ pour commencer

Et il ne s'agit là que du modèle d'entrée de gamme : l'année prochaine, la version Label Red rejoindra le catalogue avec le même moteur électrique et les mêmes batteries, mais un V8 poussé à 585 chevaux pour faire grimper la puissance totale à 748 chevaux. De quoi battre l'Aston Martin DBX707 (707 chevaux) et même le dernier Ferrari Purosangue (725 chevaux). Car oui, le XM s'attaque bel et bien à la crème des SUV sportifs d'exception. Avec un tarif qui débutera à 175 000€ dans la version de base. Reste évidemment à voir ce que ce mastodonte peut faire sur la route. Pourra-t-on prendre du plaisir de conduire au volant d'un SUV BMW M de plus de 2,7 tonnes, aussi puissant soit-il ? Réponse l'année prochaine.