Et en marge du Mondial 2022... - Ferrari Purosangue, un SUV puriste

Il ne reste plus que McLaren. De Porsche à Aston Martin en passant par Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce et donc Ferrari, tous les constructeurs de prestige s'y sont mis. Même pour la marque au cheval cabré qui croule littéralement sous les commandes, déjà capable de vendre plus de voitures dans le monde chaque année que Lamborghini et Aston Martin sans « tricher » avec ce genre de modèle, il n'est plus question de s'en passer. Premier SUV de toute l'histoire de Ferrari, le fameux Purosangue s'expose ainsi sous vos yeux. Sans surprise, il est plus agréable à regarder dans ces images officielles que dans les horribles photos volées diffusées il y a quelques mois. L'approche de Ferrari diffère sensiblement de celle des autres marques en la matière : alors que ces dernières ne font que reprendre des bases mécaniques déjà existantes, la marque au cheval cabré se débrouille toute seule avec un châssis en aluminium conçu sur mesure.

Le profil évoque une Ferrari GTC4 Lusso en plus rondouillard, et avec deux jolies portes antagonistes en plus : contrairement à une Fiat 500e 3+1, une Mazda RX-8 ou un pick-up américain en « club-cab », ces jolies portes-suicide ne permettent malheureusement pas de se passer de montants entre les places avant et arrière. Et de la place, il semble y en avoir dans les deux jolis sièges baquets arrière. Quant au passager avant, il dispose d'un grand écran devant lui. La planche de bord est d'un style ultra-moderne mais contrairement à toutes les nouveautés familiales du marché, il n'y a aucun écran central !

Un V12 d'exception pour commencer

Sous le capot, le Purosangue fait très fort. Alors que la plupart des modèles ultra-sportifs du marché se contentent d'un V8 bi-turbo, l'Italien ose le V12 atmosphérique. Repris de la GT 812 Superfast dans une version « dégonflée » à 725 chevaux, ce bloc de 6,5 litres permet à l'engin d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes. Exactement comme le nouveau Lamborghini Urus Performante de 666 chevaux et le dernier Aston Martin DBX707 de 707 chevaux. Comme son rival anglais, il atteint 310 km/h en vitesse de pointe. Le prix de ce gros bébé de 2033 kilos à sec flirtera avec les 400 000€, très au-dessus du tarif de ses concurrents de chez Aston Martin, Lamborghini ou Maserati. « Encore un SUV », certes. Mais un SUV doté d'un tel moteur -qui plus est avec une boîte à double embrayage installée en position transaxle- ça ne court quand même pas les rues. Ferrari ne fait décidément pas les choses comme les autres...