Et en marge du Mondial de Paris 2022... - Lamborghini Urus Performante, diable de SUV

L'Urus est à Lamborghini ce que le Cayenne est à Porsche : une poule aux œufs d'or extraordinaire dans un marché mondial où les clients, mêmes richissimes, craquent tous pour des SUV. Basé sur la même plateforme que les Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, Bentley Bentayga et autres Audi Q8, l'Urus lancé en 2018 concentre actuellement plus de la moitié des ventes du constructeur italien. En attendant son restylage de mi-carrière, prévu d'ici l'année prochaine avec une nouvelle version hybride rechargeable, Lamborghini profite du concours d'élégance de Pebble Beach pour dévoiler un Urus radicalisé.

Comme une Porsche GT3 RS (ou une petite Japonaise tunée), l'Urus Performante ose carrément le capot en fibre de carbone apparente. Sa présentation extérieure extrême, faite de boucliers plus seyants et de jantes (optionnelles) de 23 pouces, va de pair avec un châssis retravaillé, un moteur plus puissant et un aérodynamisme plus riche en appui. Au lieu de 650 chevaux dans la version normale, le V8 bi-turbo de 4,0 litres (commun aux modèles luxueux thermiques les plus puissants du groupe Volkswagen) développe le chiffre diabolique de 666 chevaux (pour un couple inchangé de 850 Nm).

L'Aston Martin DBX707 de 707 chevaux reste le SUV le plus puissant du marché et le Cayenne Turbo S E-Hybrid garde lui aussi l'avantage grâce à son moteur électrique. Mais l'Urus Performante reçoit aussi des suspensions rabaissées de 20 mm, des voies élargies de 16 mm et un nouveau différentiel arrière. Surtout, le communiqué français de Lamborghini parle de Pirelli P-Zero Trofeo R en monte pneumatique, un semi-slick qui aurait ici été spécialement adapté aux besoins d'un SUV à très hautes performances. Le 0 à 100 km/h s'abat en 3,3 secondes, comme le Porsche Cayenne GT de 640 chevaux et l'Aston Martin DBX707. L'Urus Performante avoue par ailleurs 47 kg de moins sur la balance grâce à ses éléments de carrosserie en fibre de carbone. Il revendique tout de même 2 150 kg à vide.

262 184€ en France

Capable de filer à 306 km/h en vitesse de pointe (ce qui ne suffit pas à en faire le SUV le plus rapide du monde), l'Urus Performante débutera en France au tarif de 262 184€. Il sera bien évidemment visé aussi par le malus écologique maximal et celui au poids, mais on imagine que les plus de 40 000€ à ajouter seront moins pénibles à ce niveau de prix.