Lamborghini gagne les 24 Heures de Spa pour la première fois

Lamborghini compte actuellement sur trois programmes de compétition : sa coupe monomarque Super Trofeo plutôt conçue pour les gentlemen drivers, son engagement en catégorie FIA GT3 avec la Huracan et sa participation dans la catégorie de pointe du championnat d’endurance de l’IMSA aux Etats-Unis avec la SC63 LMDh.

Pour cette dernière, les résultats sont catastrophiques et la SC63 s’est d’ailleurs retirée du championnat du monde WEC où qu’elle courait en catégorie Hypercar l’année dernière. Pour ce qui est du GT3 en revanche, la Huracan s’est imposée depuis longtemps comme une machine très compétitive face à ses concurrentes de chez Ferrari, Audi, Mercedes-AMG, Porsche, Aston Martin ou encore McLaren.

Première fois aux 24 Heures de Spa

Après de nombreux succès dans plusieurs championnats et plusieurs victoires dans la catégorie GT des 24 Heures de Daytona, cette Huracan GT3 Evo a enfin remporté une victoire dans l’une des courses d’endurance les plus prestigieuses au monde : les 24 Heures de Spa qui lui résistaient toujours (comme celles des 24 Heures du Nürburgring). La voiture du Grasser Racing Team pilotée par Mirko Bortolotti, Luca Engstler et Jordan Pepper a triomphé en Belgique devant une Porsche 911 GT3 R et une Ferrari 296.

Rappelons que l’année dernière, c’est une Aston Martin Vantage qui s’était imposée à ces 24 Heures de Spa pour la toute première fois de son histoire.

Bientôt une Temerario GT3

Précisons que cette Huracan GT3 doit être remplacée dès l’année prochaine par la toute nouvelle Temerario GT3 qui prendra le relai après une belle carrière. Elle possèdera un V8 biturbo au lieu du V10 atmosphérique de la Huracan. Hélas, ce très beau moteur ne chantera bientôt plus sur les circuits !