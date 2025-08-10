Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Lamborghini Gallardo

Un V10 de Lamborghini à vendre sur Aliexpress

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

0  

Les plateformes chinoises regorgent de produits étonnants à des prix qui défient toute concurrence. Cela dit, il vaut mieux parfois passer son chemin. Voici par exemple l'étonnante vente d'un V10 de Gallardo sur le site Aliexpress.

Un V10 de Lamborghini à vendre sur Aliexpress

Temu, Aliexpress, Alibaba : les plateformes chinoises ne manquent pas pour acheter des produits au tarif distributeur plutôt qu'avec la marge des magasins français. Si l'idée peut avoir du sens lorsqu'il est question de câble USB ou de chargeur à induction pour smartphone, le fait de se tourner vers ces sites pour des besoins plus spécifiques pose question. Dans le genre, un vendeur propose un moteur V10 de Lamborghini Gallardo. Rien que ça.

Le bloc en question n'est autre que la mécanique atmosphérique 5,2l de 560 chevaux pour 540 Nm de couple disponible sous le capot de la Lamborghini Gallardo LP560-4 commercialisée en 2009. Ce moteur lui permettait à l'époque d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 3,7 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 325 km/h. Des performances spectaculaires à maîtriser via une boîte séquentielle six rapports ou manuelle six vitesses.

Un V10 de Lamborghini à vendre sur Aliexpress

Une inscription très récente

Outre le fait que l'historique d'un tel moteur peut inquiéter, l'inscription du vendeur sur la plateforme en juillet 2025 peut elle aussi préoccuper. D'après l'annonce, l'acquérir implique de s'alléger de 57 257 euros puis d'y ajouter 626 euros de frais pour la livraison en France.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Lamborghini Gallardo

Lamborghini Gallardo

SPONSORISE

Actualité Lamborghini

Voir toute l'actu Lamborghini

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/