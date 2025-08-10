Un V10 de Lamborghini à vendre sur Aliexpress

Temu, Aliexpress, Alibaba : les plateformes chinoises ne manquent pas pour acheter des produits au tarif distributeur plutôt qu'avec la marge des magasins français. Si l'idée peut avoir du sens lorsqu'il est question de câble USB ou de chargeur à induction pour smartphone, le fait de se tourner vers ces sites pour des besoins plus spécifiques pose question. Dans le genre, un vendeur propose un moteur V10 de Lamborghini Gallardo. Rien que ça.

Le bloc en question n'est autre que la mécanique atmosphérique 5,2l de 560 chevaux pour 540 Nm de couple disponible sous le capot de la Lamborghini Gallardo LP560-4 commercialisée en 2009. Ce moteur lui permettait à l'époque d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 3,7 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 325 km/h. Des performances spectaculaires à maîtriser via une boîte séquentielle six rapports ou manuelle six vitesses.

Une inscription très récente

Outre le fait que l'historique d'un tel moteur peut inquiéter, l'inscription du vendeur sur la plateforme en juillet 2025 peut elle aussi préoccuper. D'après l'annonce, l'acquérir implique de s'alléger de 57 257 euros puis d'y ajouter 626 euros de frais pour la livraison en France.