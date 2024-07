Les 24 Heures de Spa 2024 ont été cruelles avec Ferrari et miraculeuses pour Aston Martin

Les connaisseurs savent que les grandes courses de 24 Heures comme celles de Spa-Francorchamps sont souvent magnifiques à suivre. Après des 24 Heures du Nürburgring 2024 largement perturbées par la pluie, la grande classique belge n’a pas déçu avec une lutte une nouvelle fois somptueuse en tête de la course entre les meilleures écuries engageant des Ferrari, des Lamborghini, des Porsche, des Maserati, des Mercedes-AMG GT ou encore des Audi R8.

Cette année, la lutte pour le podium s’est assez vite dessinée entre la meilleure des Ferrari 296 GT3 (celle de l’équipe AF Corse numéro 51), la meilleure Aston Martin Vantage GT3 Evo (la numéro 007 de Comtoyou Racing) et la meilleure BMW M4 GT3 (celle numéro 32 du WRT). Après 23 heures de course, c’est la Ferrari qui menait la course avec une avance presque confortable sur l’Aston Martin et la BMW. Jusqu’à 15h42 ce dimanche, moment où l’Italienne s’est retrouvée bloquée aux stands lors de son ultime arrêt pendant une minute à cause d’une Lamborghini immobilisée dans la voie ! L’Aston Martin en a alors profité pour repasser en tête, la Ferrari rétrogradant finalement en seconde position.

Une première pour Aston Martin

Pour Aston Martin, c’est la première victoire d’une voiture de la marque dans cette épreuve depuis 1948. Ni la DBR9 GT1 des années 2000, ni la V12 Vantage GT3 de la décennie suivante, ni la Vantage GT3 n’avaient réussi à s’y imposer. Remplacée par une version améliorée de l’auto en début d’année, l’Anglaise avait déjà réalisé de belles prestations aux 24 Heures du Mans 2024. Quant à la Ferrari, elle a failli remporter une autre victoire prestigieuse après celle aux 24 Heures du Nürburgring 2023. La course a vraiment été cruelle avec les Italiens…

Notez que l'épreuve a été marquée par un spectaculaire accident au pied du Radillon de l'Eau rouge, qui n'a heureusement fait aucun blessé parmi les pilotes impliqués. Un petit miracle au vu de la violence du choc.