Une Ferrari fabriquée en France vient de terrasser les Allemands dans l’Enfer Vert

Les 24 Heures du Nürburgring ne ressemblent à aucune autre grande course d’endurance au monde. Elles se déroulent sur la Nordschleife, cette grande boucle nord du Nürburgring sur laquelle se battaient les pilotes de Formule 1 à l’époque de Niki Lauda et James Hunt. Celle-là même qu’on surnomme « l’enfer vert » en raison de son extrême dangerosité, ses innombrables virages en aveugle à haute vitesse et son important relief. Si la catégorie reine des 24 Heures du Nürburgring rassemble des écuries privées de pointe -des machines FIA GT3 extrêmement performantes domptées par des pilotes de très haut niveau- l’épreuve reste traditionnellement ouverte aux amateurs et à des autos nettement moins rapides. Cette année encore, par exemple, une Dacia Logan figurait parmi la liste des engagés (elle a été totalement détruite dans un gros accident avec une Porsche bien plus rapide).

Porsche, Audi, BMW et Mercedes-AMG mettent chaque année un point d’honneur à jouer la victoire dans cette course. Ils soutiennent pour cela les meilleures écuries privées et constituent de vraies armadas qui verrouillent de manière quasi-systématique le podium. Voilà pourquoi une auto d’une marque non-allemande n’a pas remporté l’épreuve depuis deux décennies : Porsche, BMW, Audi et Mercedes se sont partagés depuis tous les lauriers. Mais pas cette année. Au terme d’une course restée sèche pendant toute sa durée (ce qui contraste nettement avec les pluies torrentielles d’Italie ayant conduit à l’annulation du Grand Prix de Formule 1 d’Emilie Romagne), la Ferrari 296 GT3 de l’écurie Frikadelli Racing a réussi à tenir tête à tout le monde. Battant le record de distance de l’épreuve, elle a résisté à une BMW M4 GT3 et à deux Mercedes-AMG GT3 en toute fin d’epreuve.

Une première pour Ferrari

Alors que la Scuderia peine en Formule 1, cette victoire d’une Ferrari aux 24 Heures du Nürburgring est historique. Et elle ravira aussi le préparateur français Oreca qui assemble les 296 GT3 pour Ferrari dans ses locaux de Signes dans le Var. Rappelons que Ferrari est également présent dans la catégorie reine du championnat du monde d’endurance, l’Hypercar, avec sa 499P qui visera la victoire aux prochaines 24 Heures du Mans face à Porsche, Toyota, Peugeot et Cadillac.