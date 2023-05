Le Grand Prix de Formule 1 annulé en Italie à cause des innondations

Il n’y aura pas de Grand Prix d’Imola 2023. Depuis quelques heures, la région de l’Emilie Romagne est touchée par de grosses inondations à la suite de pluies diluviennes qui ont déjà fait cinq morts et de gros dégâts. La caravane du championnat du monde de Formule 1 devait faire escale ce week-end sur le circuit local après la dernière manche à Miami le 7 mai dernier. Et alors que des images montrent des zones du circuit totalement inondées sur les réseaux sociaux, les organisateurs ont décidé d’annuler sa tenue pour des raisons de sécurité et afin de ne pas « ajouter une pression supplémentaire pour les autorités locales et les services de secours ».

C’est le second Grand prix de Formule 1 annulé cette année après celui de Chine, retiré du calendrier en janvier dernier à cause de la situation dans le pays autour de la crise du covid-19. L’année dernière, c’est le Grand Prix de Russie qui avait été annulé après la guerre en Ukraine.

Pas de report

En raison de la densité d’une saison de Formule 1, il paraît quasiment impossible de simplement reporter l’épreuve à un autre moment de l’année. La saison reprendra le 28 mai prochain à l’occasion du Grand Prix de Monaco et en attendant, les acteurs du championnat accueillent positivement cette décision qui semble faire l’unanimité compte tenu des conditions sur place en Emilie Romagne.