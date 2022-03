Pilotes, sponsors, circuits, la Formule 1 zappe la Russie

Alors que le monde entier a les yeux tournés vers l’Ukraine, victime d’une tentative d’invasion de la part de son voisin russe, les sanctions continuent de pleuvoir à l’égard du pays dirigé par Vladimir Poutine. Outre les sanctions financières et commerciales, le monde du sport a également pris le parti d’une mise au ban de tous les intérêts russes.

Conséquence directe de cette volonté, le Grand Prix de Russie, prévu le 25 septembre prochain à Sotchi a été annulé : « Jeudi soir, la Formule 1, la FIA et les équipes ont discuté de la position de notre sport, et la conclusion est, tenant compte de l'avis de toutes les parties prenantes, qu'il est impossible d'organiser le Grand Prix de Russie dans les circonstances actuelles », a expliqué le promoteur de la F1, Formula One à travers un communiqué. Une première décision qui en appela une autre, tout aussi radicale, d’annuler intégralement le contrat avec le GP de Russie, qui devait se tenir à Saint-Pétersbourg à partir de 2023 : « Formula 1 peut confirmer qu'elle a mis fin à son contrat avec le promoteur du Grand Prix de Russie, ce qui signifie que la Russie n'aura plus de course à l’avenir. »

Autre victime collatérale du conflit, le pilote russe Nikita Mazepin a été mis à la porte de l’écurie américaine Haas : « Haas F1 Team a choisi de mettre fin, avec effet immédiat, au partenariat avec Uralkali et au contrat de pilote de Nikita Mazepin. Comme le reste de la communauté de la Formule 1, l’équipe est choquée et attristée par l’invasion de l’Ukraine et souhaite une fin rapide et pacifique au conflit. »

Exclu de son équipe à seulement quelques jours du coup d’envoi de la saison 2022 de Formule 1, le natif de Moscou emmène dans ses bagages le sponsor principal de Haas, le groupe russe Uralkali, dont son propre père, l’oligarque russe Dmitry Mazepin, est actionnaire.