Présentation - Ferrari 296 GT3 : prête pour les 24 Heures !

La nouvelle Ferrari 296 GT3 est une voiture de compétition conçue pour disputer les épreuves de Grand Tourisme. Héritière et amenée à remplacer la Ferrari 488 GT3, la Ferrari 296 GT3 dispose d’un V6 à 120° développant environ 600 ch à 7 250 tr/mn et 710 Nm de couple à 5 500 tr/mn. Si la nouvelle GT de Maranello est basée sur la Ferrari 296 GTB, son empattement diffère, il est plus long de 6 cm et elle ne dispose pas du système hybride de la voiture de série. En revanche, comme sur la 296 GTB, les turbocompresseurs sont installés à l’intérieur du V afin d’obtenir un gain en termes de compacité, de centre de gravité et de masse réduite.

Cette auto a bénéficié également de l’expertise de nombreux partenaires dont Oreca entreprise française basée à Signes dans le Var. Les ingénieurs de Ferrari et ceux d’Oreca ont travaillé ensemble afin d’améliorer les performances, la fiabilité et la maniabilité de cette voiture pour les courses Sprint et d'Endurance. Ils ont aussi essayé de limiter le plus possible la consommation sans sacrifier la performance et modifié le châssis ainsi que tous les éléments mécaniques pour les optimiser afin de faciliter les interventions au stand. Ainsi, il est plus facile de changer des pièces ou de modifier la configuration de l’auto par rapport à la 488 GT3 grâce à une meilleure accessibilité.

La boîte de vitesses est nouvelle et spécialement développée pour cette Ferrari 296 GT3, la miniaturisation de ses composants et l’utilisation de matériaux haut de gamme ont réduit le poids au profit des performances. L’actionnement de l’embrayage monodisque est désormais à commande électronique et peut être commandé depuis le volant, les changements de vitesse sont actionnés électriquement. Le châssis est entièrement en aluminium, le système de freinage a également amélioré tandis que la firme Rotiform a développé une toute nouvelle roue forgée homologuée spécifiquement pour la 296 GT3. L’aérodynamique de l’auto a également fait l’objet d’un travail poussé afin d’obtenir 20 % de plus d’appui par rapport à la 488 GT3.

La Ferrari 296 GT3 a déjà entamé ses premiers tours de roue sur la piste de Ferrari à Fioriano aux mains des pilotes Alessandro Pier Guidi et Andrea Bertolini et a parcouru de dizaines de milliers de kilomètres pour être fin prête pour sa première compétition, les 24 Heures de Daytona qui auront lieu du 28 au 29 janvier 2023.