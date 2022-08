En marge du Mondial de Paris 2022... - La nouvelle Porsche 911 GT3 RS impressionne

La Porsche préférée des puristes et des amateurs de vrai pilotage fait peau neuve. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle place vraiment la barre très haut. La récente 911 GT3 de type 992 faisait déjà aussi bien que l'ancienne 911 GT3 RS de type 991 grâce à ses inédites suspensions avant à double triangulation, son appui aérodynamique intéressant et ses pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R optionnels. Mais après un Cayman 718 GT4 RS particulièrement excitant à piloter, la toute nouvelle 911 GT3 RS de Type 992 met tout le monde d'accord avec une approche technique extraordinairement radicale.

Impossible de ne pas remarquer le gigantesque aileron arrière, plus haut que le toit, dont la partie supérieure peut s'abaisser dans les lignes droites via un bouton « DRS » pour augmenter la vitesse de pointe sur circuit (servant aussi d'aérofrein). Un aileron qui contribue à fournir 409 kilos d'appui aérodynamique à 200 km/h et même 860 kilos d'appui à 285 km/h. Du jamais vu pour une Porsche de route (même par rapport à l'ancienne 991 GT2 RS), avec des valeurs quasiment au niveau des GT de course ! La comparaison avec les voitures de course n'est d'ailleurs pas qu'un effet de style. La GT3 RS sacrifie le coffre avant pour y placer un gros radiateur, exactement comme la récente 911 GT3 R de compétition. Ses suspensions offrent elles aussi une palette de réglages digne des Porsche interdites de route : des amortisseurs dont on peut modifier séparément la compression et la détente, et même un différentiel paramétrable via l'un des boutons au volant. Quant aux triangles de suspension avant, ils fournissent eux aussi de l'appui aérodynamique.

525 chevaux pour le flat-six ultime

Au lieu des 520 chevaux de l'ancienne 911 GT3 RS type 991, la nouvelle mouture revendique 525 chevaux. C'est 15 de plus que la 911 GT3 de type 991, grâce surtout à un haut moteur revu. La boîte à double embrayage et 7 rapports bénéficie d'un étagement raccourci (296 km/h seulement en vitesse de pointe) et l'auto revendique une masse de 1 450 kg à vide (15 de plus que la 911 GT3 malgré les pièces aérodynamiques en plus). Le 0 à 100 km/h s'expédie en 3,2 secondes mais c'est surtout l'expérience de pilotage qui promet avec un châssis aussi affuté sur le papier. Hélas, elle coûtera 50 000€ de plus que la GT3 : 234 977€ en France, sans le pack Weissach optionnel permettant de réduire la masse au maximum !