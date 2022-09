Et en marge du Mondial 2022 - BMW XM, un SUV sportif chevronné ?

"Et en marge du Mondial 2022"... Pourquoi cette rubrique ? Parce que les nouveautés sont nombreuses en cette rentrée, et que vous vous attendez certainement à les voir toutes dans notre mini site « Mondial de l’auto » dans lequel vous retrouvez traditionnellement les nouveaux modèles de tous les constructeurs. Or, plusieurs constructeurs ayant choisi de ne pas être présents à cette édition du Mondial de Paris 2022, un certain nombre de nouveautés ne seront pas exposées porte de Versailles à Paris, et notamment celle présentée dans cet article. Afin de vous donner une vision exhaustive et répondre à votre attente, nous avons choisi tout de même de les publier dans le mini-site Caradisiac dédié au Mondial de l’Auto, mais dans une rubrique particulière « Et en marge du Mondial de l’Auto ».

Les modèles sportifs de la marque à l'hélice sont des autos du catalogue classique de BMW, transformées par son département « Motorsport ». En cinquante ans d'existence, ce département n'a conçu qu'une seule automobile à 100% dans ses locaux : la légendaire M1, cette très jolie voiture de sport commercialisée entre 1978 et 1981 et vendue à seulement 455 exemplaires. Alors, vous rêvez d'une supercar moderne 100% BMW M ? Cette supercar moderne, la voilà sous vos yeux : elle porte le nom d'une limousine Citroën de la fin des années 80 et prend la forme d'un SUV ultra-sportif au gabarit américain. Oui, on parle bien du second modèle de toute l'histoire de BMW M.

Avec ses 5,11 mètres de long et ses deux mètres de large, le nouveau BMW XM ferait passer un Porsche Cayenne pour un crossover compact. Il dépasse même les dimensions du dernier Land Rover Range Rover. Ses lignes très agressives restent fidèles au style du concept-car dévoilé en 2021, avec une face avant très complexe et massive, une silhouette bourrée de détails dans tous les sens et même des jeux de couleur entre les surfaces. Son habitacle ose lui aussi des associations de couleurs et de matériaux très peu ordinaires, il expose une planche de bord inédite équipée de grands écrans à la façon des voitures électriques de la marque.

Sous le capot, on trouve pourtant bien un moteur à pistons : un gros V8 bi-turbo de 4,4 litres, disponible en deux niveaux de puissance. Dans sa version de base, le XM produit déjà quelques 653 chevaux et 850 Nm de couple. 489 chevaux et 650 Nm proviennent du moteur thermique, les 197 chevaux restants (et les 280 Nm) venant de l'électromoteur intégré dans la transmission automatique à huit rapports. Malgré une masse pachydermique de 2 710 kg à vide, le XM peut se propulser de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes. Il doit une partie de cette masse à ses grosses batteries de 25,7 kWh installées dans le plancher, permettant de rouler entre 82 et 88 kilomètres en mode électrique d'après la norme WLTP (avec une capacité de recharge à 7,4 kW en courant alternatif).

Red Label, la pleine puissance

Dans sa version « Red Label » qui rejoindra le catalogue en 2023, le XM voit la puissance de son V8 bi-turbo grimper à 585 chevaux. Comme celle du moteur électrique ne change pas, la puissance maximale combinée passe à 748 chevaux alors que le couple total atteint 1000 Nm. Curieusement, BMW ne dévoile pas encore les performances de cette version haut de gamme, pas plus que sa masse qui doit sans doute dépasser celle de la version « sage ». Le XM Red Label pourra-t-il viser le titre de « voiture la plus lourde du marché européen » ?

Bardé de technologie, offrant les aides à la conduite les plus sophistiquées du moment, ce XM de grand luxe promet aussi un comportement dynamique de pointe grâce à une suspension, une transmission intégrale et des freins spécialement conçus par BMW M. Mais on se demande comment un tel pachyderme pourrait procurer autant de plaisir de pilotage qu'une familiale BMW M plus classique comme la M3 ou la M5. Plus puissant, plus gros, plus lourd et visiblement plus luxueux encore que les Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid (680 chevaux) et autres Lamborghini Urus (jusqu'à 666 chevaux), ce BMW XM sera commercialisé à partir de 175 000€.