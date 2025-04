Est-ce un bon plan de se diriger vers une routière hybride d’occasion ?

Nous sommes au début des années 2010, la technologie hybride s’invite sous le capot des grandes berlines, celles conçues pour avaler les kilomètres sans fatigue. Il ne s’agit pas encore d’hybride rechargeable comme c’est de plus en plus le cas, mais d’hybride parallèle. Un système qui permet au mieux de rouler quelques petits kilomètres sans brûler une goutte de carburant. Le but premier est de réduire les consommations et de s’éviter le malus écologique, bien que minime à l'époque par rapport à ce que l’on connaît aujourd’hui. L’autre cible demeure les entreprises et leurs dirigeants.

La catégorie des routières est celle qui accuse l’une des plus fortes décotes. Si l’on a tendance à dire que le prix s’oublie et que la qualité reste, pour des autos qui étaient vendues aux alentours des 80 000 €, les tarifs profitent d’une décote atteignant jusqu’à 80 % aujourd’hui.

Ces versions hybrides profitent-elles d’une meilleure décote ? Sont-elles plus intéressantes que leurs homologues à essence ou diesel, lorsqu’elles existent ? C’est ce que nous avons voulu savoir.

À partir de 16 500 € : modèle Avus de 2013 et 120 000 km

A6 2.8 FSI 204 : exemple à 14 500 €, modèle Business Line de 2012 et 145 000 km

A6 3.0 TDI 204 : exemple à 16 000 €, modèle Business Line de 2012 et 170 000 km

D’après les prix pratiqués en occasion, la version hybride est plus abordable puisque pour un prix équivalent, elle affiche moins de kilomètres qu’une version diesel. En revanche, une version à essence est un peu plus abordable. Le moteur électrique d’une puissance de 54 ch peut propulser cette berline jusqu’à 100 km sans éveiller son moteur thermique, tout en limitant sa consommation moyenne de 7,5 l/100 km. En contrepartie, son coffre régresse fortement, en passant de 530 à 375 litres, soit le volume d’une berline compacte. Une version 3.0 TDI, ne profitant pas d’une vignette Crit’Air 1, ne consommera pas beaucoup plus et permettra d’emporter tous les bagages d’une famille…

À partir de 18 000 € : modèle Luxe de 2013 et 150 000 km

Série 5 535i : exemple à 18 000 €, modèle Luxe de 2011 et 120 000 km

Série 5 530d : exemple à 18 000 €, modèle Luxe de 2012 et 140 000 km

À tarif équivalent, il est difficile de départager la Série 5 diesel, de l’essence et la variante hybride. On note que si la décote n’atteint pas les 80 % d’une Lexus GS, elle obtient score supérieur à 70 %. Puisque le choix est permis entre ces trois versions de Série 5, il faut savoir que l’Activ Hybrid 5 accuse 160 kg de plus sur la balance alors que son coffre perd 145 litres pour ne cuber que 375 litres. De plus, le gain en consommation n’est pas assez notable. Au final, une 535i ou une 530d semble plus appropriée, d’autant qu’elles sont plus représentées dans les annonces.

À partir de 10 500 € (modèle 300h de 2015 et 350 000 km)

Avec un budget de 15 000 € (modèle 450h et 250 000 km)

La GS est l’un des exemples de ces grandes berlines dont les valeurs se sont totalement effondrées avec les années. Vendue entre 60 000 et 80 000 € il y a dix ans, sa décote est de 80 % au minimum. Bien sûr, les modèles proposés ne sont pas neufs puisque les compteurs sont très souvent bien garnis. Seulement, cette Lexus est une routière accomplie. Très logeable, bien finie, agréable à conduire (hormis pendant des relances), suffisamment performante et bien équipée, elle présente peu de défauts. De plus, elle reste raisonnable côté consommation puisqu’elle n’avale en moyenne que 8 l/100 km et sa fiabilité n’est pas à remettre en cause.

À partir de 15 000 € : modèle de 2020 et 250 000 km

Avec un budget de 20 000 € : modèle de 2020 et 160 000 km

Sa décote, comprise entre 50 et 60 % en l'espace de cinq ans, est conséquente de nos jours. Ces chiffres reflètent davantage les dépréciations vues avant le Covid. Il faut avoir en tête qu’il s’agit d’un modèle que seuls les taxis et chauffeurs, ou presque ont acheté. Son moteur de 218 ch privilégie nettement la douceur de fonctionnement, de même que sa transmission. De plus, elle profite d’un grand espace à bord, d’un coffre convenable et d’un excellent confort. Pour ne rien gâcher, elle se révèle faible tout en consommant très peu par rapport à son gabarit : 6/100 km. Enfin, les exemplaires ne sont pas rares sur le marché de la seconde main.

À partir de 9 000 € : modèle Business Executive de 2014 avec 320 000 km

Avec un budget de 14 000 € : modèle Sportline de 2014 avec 220 000 km

Classe E 350 à 15 000 € : modèle Elegance Executive de 2012 et 200 000 km

Classe E 250 CDI à 15 000 € : modèle Business Executive de 2013 et 200 000 km

À l’inverse de ses concurrents allemands, la marque a choisi un moteur diesel pour sa version hybride. Voici une combinaison qui devrait permettre des consommations records. Seulement, la partie hybride n’est pas aussi évoluée que sur les concurrentes, ne permettant pas de soulager suffisamment le bloc thermique. Il en résulte une consommation moyenne de 6 l/100 km au mieux. Cette technologie permet toutefois de conserver le volume du coffre (540 litres). Enfin, cette Bluetec ne se démarque pas non plus côté tarif face aux versions thermiques.

À partir de 30 000 € : modèle S Hybrid 380 ch de 2012 et 120 000 km

Panamera 4S à 30 000 € : modèle V8 400 ch de 2010 et 110 000 km

Panamera Diesel à 30 000 € : modèle V6 250 ch de 2011 et 110 000 km

De par sa sportivité et son positionnement plus exclusifs, la Panamera ne joue pas dans la même cour qu’une BMW Série 5. Pourtant, le marché de l’occasion ne fait pas le distinguo entre ses motorisations, hybride, essence, et même diesel. Et la décote de 75 % se situe entre la BMW et la Lexus GS. Cette version hybride possède un atout de taille puisqu’elle est capable de se contenter de 8,5 l/100 km en moyenne. En revanche, elle n’a pas l’aura du V8 de la version S, ni sa capacité d’emport puisque son coffre se limite à 337 litres, dommage. Quitte à s’offrir une Panamera, autant prendre la S.

Le bilan

Hormis pour la Camry qui abaisse réellement les consommations et la Panamera qui offre un bon compromis performance/appétit, les gains ne sont pas énormes. De plus, leur coffre est généralement amputé par l’emplacement de la batterie. Enfin, à la vue des tarifs pratiqués, les versions hybrides ne sont guère plus intéressantes que leurs homologues purement thermiques.