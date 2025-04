À Shanghai c'est la fête et aux États-Unis, Jeff Bezos veut contrer Elon Musk

La crise à Shanghai ? Quelle crise ?

Alors que l'industrie automobile européenne se morfond et s'empêtre dans la crise, la Chine fait la fête et sa filière dévoile toutes ses nouveautés et ses extravagances au salon de Shanghai. Alan Froli, sur place, a eu la lourde tâche d'observer des modèles du plus mauvais goût. Mais cette exubérance est aussi le signe d'une bonne santé des constructeurs locaux, alors que les Occidentaux, confrontés à la crise, tentent, de Porsche à Volkswagen en passant par BMW tentent de séduire les consommateurs chinois qui ont tendance à se détourner de leurs modèles.

Jeff Bezos VS Elon Musk : la guerre des milliardaires et des pick-up

On le sait, le Cybertruck de Tesla n'est pas franchement une réussite commerciale. Alors, Jeff Bezos, à peine moins riche qu'Elon Musk saisit la balle au bond. avec sa nouvelle filiale, il présente lui aussi un pick-up électrique, Au programme de cet anti Tesla baptisé Slate (le nom de la filiale) : une petite autonomie, une ligne ultra-simple et un petit prix : 25 000 dollars, en lieu et place des 70 000 qu'exige le Cybetruck.

R5 Turbo 3E : le carton d'une auto toujours dans les cartons

Les premiers des 1985 exemplaires produits ne seront pas livrés avant 2027, mais la R5 Turbo 3E aurait déjà engrangé 500 commandes fermes, moyennant 50 000 euros d'acompte. Rappelons que l'auto électrique de 540 ch de l'ex-régie est facturée 155 000 euros et que Renault se réserve le droit d'en augmenter les prix d'ici les premières livraisons. Qui a pronostiqué un gadin pour cette auto très exclusive ?

Tesla Model 3 contre Alfa Romeo Giulia : l'improbable comparo

Comparer une berline thermique avec une autre gavée à l'électricité, il fallait oser. Cédric Pinatel l'a fait cette semaine et il a jeté son dévolu sur une Alfa Romeo Giulia essence de 280 ch, à laquelle il a opposé une Tesla Model 3 Performance. Son verdict lui a arraché le cœur, mais l'Américaine domine l'Italienne dans tous les domaines, performances, prix, confort, habitabilité. Il ne manque qu'un critère qui échappe à la Tesla : l'affection que l'on peut ressentir pour une bella macchina.

