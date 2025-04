Salon automobile de Shanghai 2025 : des curiosités à couper le souffle !

Non, l'Automobile n'est pas toujours sérieuse. Cette période de changement, pour ne pas dire de révolution où la voiture est plus sujette d'inquiétude qu'autre chose est même propice aux délires les plus fous, comme en témoigne ce Salon de Shanghai 2025. Et les Chinois, bien connus pour leur extravagance, ne sont pas les derniers à faire la fête, d'autant que tous les feux sont au vert pour de leur côté.

D'ailleurs, le groupe BYD détend l'ambiance avec des véhicules à l'effigie du jeu vidéo Black Myth Wukong dont il est partenaire. Sur son stand déjà, avec des berlines et SUV maison totalement délirants, tant en matière de carrosserie que de coloris…

Et les autres marques de la famille ont également joué le jeu, et notamment Denza avec une Z9 (ci-dessous) noir et or époustouflante, dans son ensemble mais surtout dans les détails. On aime ou pas, mais le travail est remarquable…

Différents Manga ou dessins animés étaient également représentés sur les autos du salon, pour les plus jeunes mais également pour les "quadras occidentaux", comme en témoigne ce Leap Motor C10 Tom & Jerry, à quelques dizaines de mètres d'un SUV au covering "Bocchi the Rock".

Des Mangas plutôt envahissants d'ailleurs et qui feront bondir les amateurs de sportives puisque Porsche 911, Lamborghini Huracan et Honda NSX n'étaient pas épargnées… On vous laisse consulter le diaporama, il y en a plein d'autres à se mettre sous la dent !

Les amateurs des sixties étaient quant à eux servis avec le stand du constructeur chinois Song San Motors, spécialiste du néorétro avec des modèles rappelant les Corvette C1, VW Combi T1 et Cadillac Fleetwood, théoriquement plus "propres" que leurs inspiratrices avec leur (petites) mécaniques hybrides rechargeables…

Le néorétro était également à l'honneur chez le constructeur national HongQi, pas vraiment coutumier du fait mais qui se laisse pourtant aller avec une immense berline de 5,55 m aux grands yeux ronds et à l'immense calandre chromée…

Plus habitué à l'exercice, Ora livrait de son côté une interprétation moderne de la Coccinelle, comprenez donc une espèce de Beetle sauce chinoise, mais avec cinq portes. On aimerait la détester, mais le côté "vilaine copie" lui donne un côté attachant…

Enfin, l'un de nos coups de cœur revient au Cal's Motor Urban Hero, qui rappelle bien évidemment les 4x4 américains des années 1980, rectilignes à souhait et bardés de chrome…

Du fun donc, qui se poursuit avec des véhicules encore plus farfelus, recouverts de toutes sortes de peaux, à poils notamment. On vous laisse vous délecter… N'hésitez pas à consulter notre album photo, les pépites y sont nombreuses…