"Ça ne marchera jamais" : la monstrueuse Renault R5 Turbo 3E croulerait sous les commandes

« Ça ne marchera jamais ». Voilà ce que disaient certains lecteurs de Caradisiac dans les commentaires à l’annonce du prix de la Renault R5 Turbo 3E, cette version ultra-sportive conçue comme une supercar ou presque.

Équipée de deux moteurs électriques entraînant chacun une roue arrière et cumulant 540 chevaux en puissance maximale, cette citadine électrique hors normes coûte 155 000€ en prix de base avant personnalisation. Une somme supérieure à celle que demande par exemple une Porsche 911 Carrera toute neuve, facturée 140 000€ (avant les 70 000€ de malus écologique français, certes).

Déjà 500 commandes !

D’après le directeur général de la marque Renault Fabrice Cambolive, le début de carrière de cette R5 Turbo 3E serait pourtant un franc succès. « Breaking news, on a déjà atteint les 500 commandes client en quelques heures pour la voiture, en plus de 200 autres commandes posées par les concessionnaires qui jouent un rôle important dans ce projet innovant », a-t-il écrit sur son compte Linkedin personnel.

Cela signifie que les 500 bons de commande aux conditions préférentielles proposés en début de semaine ont tous trouvé preneur, le reste des 1 980 exemplaires risquant de devoir se payer un peu plus cher car Renault se réserve le droit de modifier le prix de vente de la voiture d’ici les premières livraisons de 2027. Rappelons qu’il fallait verser un acompte de 50 000€ pour réserver « sa » Turbo 3E via ce processus.

Plus de succès que l’Alpine A110 R Ultime ?

Cette R5 Turbo 3E aurait-elle plus de succès que l’Alpine A110 R Ultime, encore plus exclusive avec ses 265 000€ en prix de base ? Pour l’instant, on ne sait pas si tous les 110 exemplaires prévus ont été fermement commandés par des clients (certains d’entre eux avaient probablement été réservés par les concessionnaires).