La nouvelle Alpine A110 R Ultime coûte plus cher qu'une Porsche 911 GT3 RS !

Elle était attendue depuis l’année dernière, après des photos espions la montrant notamment sur la Nordschleife en compagnie du pilote de Formule 1 Esteban Ocon. Elle, c’est la fameuse version extrême de l’Alpine A110 thermique qui signe un peu son chant du cygne alors que la marque sportive bascule vers l’électrique (elle lance actuellement la citadine A290 et prépare son SUV A390).

Les bruits de couloir annonçaient un moteur poussé largement au-dessus des 300 chevaux, une masse réduite au maximum et davantage d’appui aérodynamique. Les premiers chiffres communiqués par Alpine décevront peut-être ceux qui s’attendaient à une très grosse différence avec l’A110 R déjà radicale, puisque l’auto revendique une masse « équivalente à celle de l’A110 R Turini ». Elle fait même l’impasse sur les jantes en carbone disponibles sur l’A110 R au lancement, préférant de nouvelles roues forgées de 18 pouces à l’avant et 19 pouces à l’arrière.

La puissance maximale de 345 chevaux, soit 45 de plus que les A110 S/GT/R, s’obtient uniquement avec du carburant spécial RON 102. Le couple maximal grimpe alors à 420 Nm (+80 Nm) et se transmet aux roues arrière via une « nouvelle boîte de vitesses DW6 ». On note la présence d’amortisseurs réglables Ohlins, de gros disques de frein à bi-matière AP Racing de 330 mm équipés de plaquettes à hautes performances et d’écopes de freins plus grosses. Mais aussi d’un échappement Akrapovic qui permettra sans doute d’améliorer la sonorité du petit quatre cylindres turbo de 1,8 litre.

Plus d’appui et un tarif élitiste

Sur le plan aérodynamique, Alpine annonce « 160 kg de plus par rapport à une A110 R Turini » ce qui n’impressionne pas tant que ça. La voiture possède aussi des Michelin Pilot Sport Cup 2 similaires à ceux des précédentes versions et non pas des Cup 2 R plus extrêmes. Grâce à un système de launch control, elle abat le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes au lieu de 3,9 secondes pour une A110 R à jantes carbone. Là encore, l’amélioration reste marginale par rapport à l’auto actuellement disponible à partir de 106 000€ avec les jantes « Turini » (0 à 100 km/h en 4,0 secondes dans cette configuration).

Certes, les progrès les plus importants se mesureront sans doute volant en main avec un feeling de conduite qu’on espère le plus pur possible (sachant que les autres variantes sont déjà frissonnantes sur ce plan). Mais il faudra qu’elles soient inoubliables car cette A110 R Ultime se facturera 265 000€ soit 159 000€ de plus qu’une A110 R Turini ! Oui, elle devient plus chère qu’une Porsche 911 GT3 RS (253 454€ sans le pack Weissach) et change ainsi totalement d’univers concurrentiel. Limitée à 110 exemplaires (qui pourront être personnalisés à l’envie grâce à un programme très poussé en la matière. La configuration « La Bleue », possédant une carrosserie recouverte d’un dégradé de bleus réalisé à la main et un habitacle en cuir bleu aussi, se facturera même 330 000€ et se limitera à 15 exemplaires.

Alors, y-a-t-il vraiment une bonne raison de mettre autant d’argent dans une voiture de sport déjà si bonne dans ses versions « normales » ? Vivement qu’on puisse mettre la main dessus pour le savoir.