Avis à tous les amateurs de petites sportives thermiques légères, les jours de l’Alpine A110 sont à présent comptés puisque le constructeur français a annoncé que sa carrière s’arrêtera mi-2026. En attendant cette date fatidique, Alpine va progressivement dévoiler son « Dream Garage », qui sera 100 % électrique et comprendra cette A290 puis un crossover GT du segment C et enfin la remplaçante de l’A110.

Mais aujourd’hui c’est au tour de l’A290 de faire sa première sortie publique à l’occasion des 24h du Mans.

dailymotion L'Alpine A290 va-t-elle devenir aussi mythique que l'ancienne R5 Alpine ?

Comme on pouvait s’en douter, cette Alpine A290 prend pour base la nouvelle R5, mais elle s’en différencie très facilement notamment sur la partie avant. On remarque immédiatement les feux de jour en forme de X, un symbole que l’on retrouve aussi au niveau des projecteurs.

Comme l’A110, l’A290 disposera de quatre optiques, mais ces dernières ne seront plus rondes. Deux autres changements sont à signaler : le logo Renault disparaît du capot pour être remplacé par le nom « Alpine » mais cette appellation est implantée plus bas. On notera aussi que l’original indicateur de chargeur, si cher à Gilles Vidal n’a pas été retenu par Alpine, car trop lourd. Il laisse sa place à une simple plaque frappée du « A » d’Alpine. Pour le reste, les évolutions portent sur l’élargissement des voies qui entraîne logiquement celui de la voiture, d’où la présence d’un bouclier complètement redessiné et plus ajouré que sur la R5.

L’A290 se caractérise aussi par des ailes avant et arrière galbées, ce qui apporte un surcroît d’agressivité, tandis que la porte arrière hérite d’un dessin spécifique. Chaussée uniquement en 19 pouces, la citadine d’Alpine bénéficiera aussi d’un diffuseur arrière, de bas de caisse, ainsi que d’un petit drapeau français sur le haut de sa custode, un détail aussi présent sur l’A110.

Ces modifications ont des répercussions sur les dimensions, puisque l’A290 est plus grande que sa cousine de chez Renault. Elle demeure toutefois en dessous des 4 m (3,92 m pour la R5). La largeur gagne 5 cm et la hauteur 2 cm.

Un intérieur revu à la sauce Alpine

À l’intérieur, pas de surprise puisque la filiation avec la Renault 5 est également évidente. Le dessin de la planche de bord est similaire, mais il existe de nombreuses différences. La principale se situe au volant car cette A290 inaugure un tout nouvel élément, qui sera ensuite utilisé sur les futurs modèles de la marque. Celui-ci reprend des accessoires communs à certains véhicules Renault comme les commandes de régulateur de vitesse ou le sélecteur de modes (quatre au choix : Save, Normal, Sport, Perso), mais deux retiennent l’attention : il y a tout d’abord ce bouton rouge à droite du volant frappé des lettres « OV » pour « Overtake ». Il s’agit d’un boost qui délivre le couple et la puissance maximaux du moteur le temps de l'appui et jusqu'à une durée de 10 secondes. Un temps de recharge de 30 secondes est nécessaire avant de pouvoir l’utiliser de nouveau pleinement. Cependant, après 15 secondes, il est possible d’appeler un nouveau boost qui durera cinq secondes. L’autre se trouve sur la partie basse et gauche du volant. De couleur bleutée, il représente le réglage du freinage régénératif sur quatre niveaux.

Derrière celui-ci trône une instrumentation numérique qui a été repensée en matière d’affichage. Fini les compteurs circulaires classiques, place désormais à des pyramides qui se remplissent selon le rythme du véhicule. Original, mais nettement moins lisible que les bons vieux compteurs.

L’écran multimédia de 10 pouces possède des fonctions classiques, mais elles ont été complétées par de nouvelles fonctionnalités adaptées à une voiture de sport avec un système de télémétrie embarquée. À côté de cela, la firme française a aussi mis en avant le côté fun avec la possibilité de recevoir des conseils de pilotage, mais aussi de relever des challenges afin de pousser le conducteur dans ses derniers retranchements.

La console centrale accueille une commande de boîte identique à celle de l'A110 avec trois boutons (D, N et R). La planche de bord reçoit un traitement particulier avec la signature "A290" mais aussi des matériaux "nobles" à l'image du cuir surpiqué. Les sièges affichent des lignes très proches de ceux de la 5 mais ils offrent un meilleur maintien notamment latéral.

Deux niveaux de puissance (180 ou 220 ch) mais une seule batterie de 52 kWh

Sous le capot, cette A290 sera donc 100 % électrique. Elle reprend le moteur de la Mégane E-Tech, qui sera décliné en deux versions : la première développera 180 ch et un couple de 285 Nm en pics tandis que la seconde disposera de 220 ch et 300 Nm, lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 6,4 s. Un système de launch Control sera aussi disponible. Ces deux déclinaisons seront dotées de la même batterie de 52 kWh de la compacte au losange lui garantissant une autonomie de 380 km. Pour ce qui est de la recharge, Alpine annonce une capacité de 100 kW en courant continu (15 à 80 % de charge en 30 minutes) et 11 kW en alternatif.

Mais le domaine dans lequel on attend le plus cette Alpine, c’est bien évidemment le comportement. L’A110 est un modèle de légèreté et d’efficacité, il faut espérer que cette A290 suive cette même tendance. Les ingénieurs nous ont ainsi annoncé un poids de 1 479 kg, soit l’équivalent de celui de la R5. C’est nettement plus que l’A110 mais cette masse est contenue pour une électrique.

Toutefois, le principal travail a porté sur le châssis. Celui-ci s'inspire dans les grandes lignes de la R5 mais de nombreuses pièces sont spécifiques à l’image du berceau moteur en aluminium, des suspensions à butées hydrauliques, des freins Brembo semblables à ceux de l’A110, du train arrière multibras aux réglages revisités et des barres anti-roulis de plus gros diamètre. Mais ce n’est pas tout puisqu’Alpine a profité de l’occasion pour s’allier à Michelin afin de proposer trois pneumatiques spéciaux : un pour l’hiver et deux pour été (Pilot Sport EV et Pilot Sport S5). Les metteurs au point de la marque ont également mis en place de multiples aides à la conduite comme un Traction Control ou un contrôle dynamique du couple. Le but : rendre la voiture joueuse. Alpine annonce un train arrière mobile au levier de pied et un ressenti de la pédale de frein proche d’une thermique. Enfin, pour renforcer l’ambiance sportive, cette A290 sera dotée d’une sonorité unique. Quatre modes de conduite seront aussi au catalogue : Save, Normal, Sport, Perso.

À partir de 38 000 €, voici la gamme complète

Même si les prix de cette A290 ne sont pas totalement connus pour l’instant, on sait qu’ils débuteront à partir de 38 000 € (bonus électrique non déduit). La gamme se compose de deux niveaux d’équipement et de quatre offres. L’entrée de gamme GT est équipée d’un moteur de 180 ch, de jantes alliage 19 pouces, de projecteurs full LED, d’un régulateur de vitesse adaptatif, de sièges sport chauffants, d’une sellerie tissu, d’un volant sport en cuir Nappa, le système d’info-divertissement est complété avec Alpine Portal intégrant les services Google et la navigation avec planification d’itinéraire électrique. Android Auto et Apple CarPlay peuvent y être connectés sans fil. Enfin, les aides au stationnement avant et arrière ainsi que la caméra de recul sont aussi de série.

Ensuite, l’A290 GT Premium orientée confort et raffinement se distingue par son toit noir, ses vitres arrière surteintées, ses étriers de freins Bleu Alpine, son habitacle en cuir Nappa, son système audio premium Devialet avec Alpine Driving Sound, le volant chauffant, le chargeur smartphone à induction et les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.

L’A290 GT Performance reçoit le moteur le plus puissant, la monte pneumatique Michelin Pilot Sport 5 spécifique, les étriers de freins rouges, les monogrammes noirs, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et les fonctionnalités Alpine Telemetrics.

Le niveau GTS représente le haut de gamme avec l’équipement le plus riche, mais aussi la puissance la plus importante et avec quelques spécificités comme les jantes Snowflake noires.

Enfin, Alpine va lancer une série limitée dénommée « A290 GTS Première Edition ». Vendue à 1 955 exemplaires, elle est déclinée dans cette livrée ainsi qu’en trois versions exclusives : Beta inspirée du show-car A290_β avec des couleurs blanches et noires contrastées, La Grise et La Bleue. Elles ont toutes pour point commun d’avoir une livrée exclusive, un suréquipement et une plaque série limitée sur la console centrale.

Après cette sortie lors des 24 heures du Mans, l’A290 connaîtra un beau bain de foule à l’occasion du prochain Mondial de Paris avant une commercialisation qui interviendra en fin d’année 2024.